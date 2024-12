Bản tin 8H: Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng bàn giao chức trách, nhiệm vụ

TPO - Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng đã bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Đoàn 969 cho Thiếu tướng Phạm Hải Trung và bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại tá Phạm Văn Hiếu.

Chiều 24/12, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nguyên Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, nguyên Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Đoàn 969 cho Thiếu tướng Phạm Hải Trung - Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ tư lệnh cho Đại tá Phạm Văn Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, tại Quyết định số 1551/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng giữ chức Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Ngày 24/12, tại kỳ họp thứ 33 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Đào Duy Anh - nguyên Ủy viên Ban thường vụ (BTV) Thành ủy Sông Công, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công, vì ký quyết định giao đất tái định cư cho các hộ dân để thực hiện Dự án đường Thắng Lợi kéo dài giai đoạn 2 và Khu dân cư đường Thắng Lợi TP Sông Công không đúng quy định. Trước đó, Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố bị can đối với ông Anh về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Xét nội dung, mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đề nghị BTV Tỉnh ủy xử lý kỷ luật đối với ông Đào Duy Anh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 24/12, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà H.T.L. (cư trú trên địa bàn quận) về hành vi đăng tải lên mạng xã hội thông tin sai sự thật vụ tên Cao Văn Hùng phóng hỏa đốt quán cà phê ở số 258 đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong. Rạng sáng 19/12, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện thông tin sai sự thật về vụ việc này trong bài viết do tài khoản Facebook “H.H.” đăng tải trên các fanpage đông thành viên. Lực lượng chức năng sau đó xác định chủ tài khoản là H.T.L. Tại cơ quan công an, bà L. thừa nhận việc lấy thông tin sai sự thật từ các nguồn không được kiểm chứng trên mạng xã hội và đăng tải trên 2 nhóm Facebook.

Ngày 24/12, Bộ Y tế cho biết trong 11 tháng đầu năm 2024, Việt Nam ghi nhận 131 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 4.796 người mắc và 21 người bị tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ ngộ độc tăng 7 vụ, số người mắc tăng 2.677 người, nhưng số tử vong lại giảm 7 người. Số vụ ngộ độc thực phẩm lớn (tăng 30 người mắc/vụ) là 29 vụ, khiến 4.049 người mắc và 2 người tử vong. Số vụ ngộ độc nhỏ, vừa (giảm 30 người mắc/vụ) là 102 vụ, khiến 747 người mắc và 19 người tử vong. Theo Bộ Y tế, trong số 131 vụ ngộ độc thực phẩm có 43 vụ liên quan đến độc tố tự nhiên (chủ yếu do ngộ độc cóc, nấm rừng, so biển, cá nóc, cua lạ); 6 vụ liên quan đến hóa chất; 45 vụ liên quan đến vi sinh vật và 37 vụ chưa xác định nguyên nhân.

Tối 24/12, Vietlott công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 135 tỷ đồng. Tờ vé số may mắn có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot 1 là 17 - 27 - 20 - 44 - 51 - 32. Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1130 này, Vietlott tìm ra 19 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.310 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 28.764 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng. (XEM CHI TIẾT)

Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Bộ Chính trị cũng đồng thời thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước. (XEM CHI TIẾT)