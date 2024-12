Bản tin 8H: UBND TP HCM điều động, bổ nhiệm nhân sự

TPO - UBND TP HCM điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Huy giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM.

Chiều 22/12, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ. Theo đó, UBND TP HCM đã có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Huy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Ông Nguyễn Đức Huy cũng được giao quyền Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 cho đến khi Chủ tịch UBND TP có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm này. Bên cạnh đó, UBND TP HCM có quyết định mời ông Phạm Phú Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Hội nhập toàn cầu (GIBC), tham gia Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 với vai trò Phó Giám đốc kiêm nhiệm trong thời hạn 5 năm.

Khoảng 23h02 ngày 21/12, một vụ tai nạn giao thông tại ngã ba giữa đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình, thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Vào thời điểm trên, xe máy BKS 38H6-4321 của ông Huỳnh Xề (SN 1986, trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) va chạm mạnh với một ô tô con di chuyển theo chiều ngược lại. Sau tai nạn, ô tô chạy khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân cùng chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Ông Huỳnh Xề bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định tài xế ô tô là ông N.Đ.V (SN 1971, trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy ông V. không sử dụng chất ma túy, đang chờ kết quả xét nghiệm nồng độ cồn.

Chiều 22/12, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô, Trưởng Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, cho biết chuỗi sự kiện, hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 gắn với Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024) thu hút 1 triệu 850 nghìn du khách đến Điện Biên. Tổng doanh thu từ du lịch của tỉnh lần đầu tiên đạt hơn 3.321 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 1,9 lần), số ngày lưu trú bình quân của du khách về Điện Biên là 3 ngày.

Khoảng hơn 18h ngày 22/12, tại khu vực đồi Vạn Triều thuộc phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xảy ra cháy rừng thông. Đây là diện tích rừng sản xuất thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh. Ngay khi phát hiện đám cháy, thị xã Quảng Yên đã huy động khoảng 300 người từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc; các tiểu đoàn 15, 17 (thuộc Sư đoàn 395); Hạt Kiểm lâm Quảng Yên; các phòng ban chuyên môn của thị xã cùng lực lượng tại chỗ của phường Minh Thành khẩn trương tham gia chữa cháy. Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy rừng tại tiểu khu 48 phường Minh Thành cơ bản được khống chế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng, sáng sớm có sương mù và mưa nhẹ rải rác. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm 23/12 đến ngày 24/12 mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 200mm. Các khu vực khác mưa vài nơi, ngày 24/12 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa mưa to và dông. Đêm 24 và ngày 25/12, Trung và Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 26/12, mưa lớn ở các khu vực trên khả năng giảm dần.

Chiều 22/12, lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đã trục vớt thi thể hai mẹ con dưới sông Krông Ana. Trước đó, khoảng 11h ngày 21/12, lực lượng chức năng xã Quảng Điền nhận thông tin có trường hợp nghi nhảy cầu tự tử tại sông Krông Ana (đoạn qua thôn 11, xã Quảng Điền). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên cầu có một xe máy và hai đôi dép của phụ nữ và trẻ em. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định chị N.T.P. (33 tuổi, trú xã Quảng Điền) cùng con trai 4 tuổi đã mất tích. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, thi thể hai mẹ con được tìm thấy, cách điểm nghi nhảy cầu khoảng 4km.