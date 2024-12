Hàng nghìn người chen chân 'check-in' bên cây thông cao 17m ở nhà thờ Con Gà

TPO - Nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" phải giải trình; Lý do ông Trump muốn mua đảo Greenland và kiểm soát lại kênh đào Panama; HLV Kim Sang Sik vẫn “giấu” một tiền đạo chất lượng tại ASEAN Cup 2024... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 24/12/2024.

TPO - Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người dân làng So (xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng miến dong, món ăn không thể thiếu trên mâm cỗ Tết của nhiều gia đình Việt.

TPO - Thông tin từ Công an TP Tuyên Quang xác định, người điều khiển ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái 17 tháng tuổi ở phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) tử vong là nam tài xế, cán bộ công an thuộc Công an huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang).