Bản tin 8H: Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

TPO - Ông Cao Huy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1669/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 điều động, bổ nhiệm ông Cao Huy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Ông Cao Huy sinh năm 1968, quê quán tỉnh Hải Dương. Ông Cao Huy từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Chính phủ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chiều 27/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 29, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ tỉnh năm 2024 và công bố quyết định về công tác cán bộ, bầu nhân sự mới.Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Vương Ngọc Hà cũng được công bố.

Ngày 27/11, UBND xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, cho biết 11 ngư dân trên tàu cá bị chìm được cứu vớt đưa vào bờ. Tuy nhiên, 1 thuyền viên do sức khỏe yếu đã tử vong sau đó. Trước đó, ngày 26/12, tàu cá dài 14m do ông Trần Minh Cầm (40 tuổi) làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển Ninh Thuận thì bị sóng đánh phía sau, nước tràn vào khiến tàu bị chìm. Toàn bộ thuyền viên nhảy xuống biển thoát thân. 2 tàu cá hoạt động gần đó tiếp cận và cứu vớt 11 ngư dân, đưa về cảng cá Mỹ Tân. Các thuyền viên sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, nam thuyền viên là con trai của chủ tàu sức khỏe yếu, được đưa vào bệnh viện điều trị nhưng không qua khỏi. Tàu gặp nạn được trục vớt, đưa về bờ sửa chữa, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Chiều 27/12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (chủ đầu tư) cùng các nhà thầu đã ký kết giao ước và phát động thi đua 120 ngày đêm về đích hoàn thành dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào khai thác dịp 30/4/2025. Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, cho biết dự án đã đạt khoảng 83% tổng khối lượng. Dự án Nhà ga T3 gồm 4 hạng mục chính: nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cạn trước nhà ga và sân đỗ máy bay. Tổng mức đầu tư dự án 10.990 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và vốn vay thương mại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/12, nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Bộ giảm nhẹ. Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C. Ngày 28/12, Thừa Thiên Huế đến Phú Yên mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 28/12, mưa lớn giảm dần. Từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Chiều 27/12, Đảng ủy Công an Trung ương-Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng đối với sĩ quan Công an Nhân dân. Vào cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm. (XEM CHI TIẾT)