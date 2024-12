Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

Chủ tịch nước đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Chiều 27/12, Đảng ủy Công an Trung ương-Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng đối với sĩ quan Công an Nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80, lực lượng CAND rất vinh dự được đồng chí Chủ tịch nước ký Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, và thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng hai đồng chí Thứ trưởng và bày tỏ tin tưởng, các đồng chí sẽ giữ gìn "đạo của người làm Tướng" như Bác Hồ kính yêu đã dạy, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ công tác, là chỗ dựa tin cậy để lãnh đạo chỉ huy các cấp noi theo...