Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

TPO - Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 28/7, tại trụ sở Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ (xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Thượng tá Thái Doãn Bằng - Trung Đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục Cảnh sát bảo vệ; lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; đại diện lãnh đạo Quân khu 4; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Công an các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngày 25/7/2014, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ (E26) được thành lập trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Trung đoàn có gần 1.500 cán bộ chiến sĩ với 10 đơn vị trực thuộc đóng quân tại địa bàn 4 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Trải qua 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều thành tích, chiến công. Nổi bật trong đó là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân, CSCĐ tinh nhuệ, hiện đại; Triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, tổ chức ứng trực và ra quân bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường, hỗ trợ các địa phương công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…

Ghi nhận những thành tích đạt được, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng Cờ thi đua xuất sắc vào các năm 2017, 2018, 2019; được tặng thưởng 20 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND các tỉnh; 900 Bằng khen, Giấy khen của lãnh đạo các cấp.

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh đã trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 22 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công to lớn mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã đạt được trong suốt 10 năm qua.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động Lê Ngọc Châu đề nghị, thời gian tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ cần chú trọng thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Từng bước xây dựng lực lượng CSCĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực tác chiến; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ nhằm xây dựng Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ nói riêng và lực lượng CSCĐ nói chung là khối đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có ý chí khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó cần thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động về phương án, lực lượng sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh; làm tốt công tác hậu cần đảm bảo phục vụ công tác thường xuyên, đột xuất; tham gia có hiệu quả các dự án, đề án hiện đại hóa lực lượng CSCĐ khi có yêu cầu.