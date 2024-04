Xây dựng lực lượng CSCĐ 'pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp'

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024) và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho Bộ Tư lệnh CSCĐ, diễn ra sáng nay.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đi đầu, dấn thân vào những nơi nguy hiểm

Sáng ngày 14/4, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) nhân lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng (từ 15/4/1974 đến 15/4/2024).

Trong diễn văn tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cảm thấy hân hoan và tự hào khi tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSCĐ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đại biểu, các tướng lĩnh và Anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân, cũng như đến các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát cơ động và lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Thủ tướng nêu rõ, lực lượng CSCĐ là một bộ phận cấu thành quan trọng của Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng; là một lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được tôi luyện trong khó khăn, gian khổ, kết thành ý chí sắt đá; phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc; hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm và những tiến bộ của thời đại, lực lượng CSCĐ không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn tận trung với Đảng, tận hiếu với Nhân dân.

Cùng với việc ghi nhận sự cống hiến, những thành tựu đạt được của lực lượng CSCĐ, Thủ tướng cũng lưu ý cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ CSCĐ; thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp, sát thực tiễn; tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

"Xây dựng lực lượng CSCĐ: Pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp; toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và hậu cần, kỹ thuật" - Thủ tướng chỉ rõ và khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm, chăm lo đầu tư để lực lượng CSCĐ có đủ sức mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trước mắt và lâu dài; với lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, trên nền tảng truyền thống vẻ vang anh hùng của 50 năm thành lập và chiến đấu, trưởng thành, với khí thế mới, động lực mới và tinh thần mới “còn Đảng, còn mình”, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”; xây dựng văn hóa tập trung, chia sẻ, thấu hiểu, ngày càng tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân kiên cường, dũng cảm, nhân văn, có "trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự" vì “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!” như lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuối cùng, Thủ tướng chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng quân hùng, tướng mạnh, sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Mãn nhãn với những màn võ thuật của Cảnh sát cơ động

Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm, hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã thể hiện sức mạnh của mình thông qua việc biểu diễn diễu binh trang nghiêm, với các động tác đều và mạnh mẽ.

Trên khu vực trường đua F1, sự đa dạng về màu sắc của các lực lượng Công an nhân dân cùng các công cụ hỗ trợ chiến đấu đã làm cho không gian của buổi tổng duyệt trở nên rộn ràng và đẹp mắt hơn. Hơn 100 trang thiết bị và xe đặc chủng hiện đại như xe chỉ huy, xe tác chiến chống bạo loạn, xe chống khủng bố, xe bọc thép chống đạn, xe phá sóng... đã được trình diễn trong quá trình diễu hành, phục vụ cho công tác chiến đấu và huấn luyện.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại lễ kỷ niệm: