Siêu trộm ở Quảng Ngãi sa lưới

TPO - Chỉ trong 20 ngày, một người đàn ông ở Quảng Ngãi liên tiếp đột nhập nhà dân, gây ra 7 vụ trộm với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Ngày 24/3, Công an xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ một nghi phạm trong 20 ngày thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Nghi phạm là N.T.D. (35 tuổi, trú xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 1 – 22/3, D. đã thực hiện 7 vụ trộm tại các xã Vạn Tường và Đông Sơn gồm tiền mặt, vàng cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Nghi phạm D. gây ra loạt vụ trộm bị bắt giữ.

Thủ đoạn của D. khá tinh vi, hắn thường điều khiển xe máy đi dọc các tuyến đường để quan sát, lựa chọn nhà dân sơ hở. Khi gây án, dù thời tiết nắng nóng, D. vẫn mặc áo mưa để che giấu đặc điểm nhận dạng.

Trước khi đột nhập, đối tượng sẽ tìm camera an ninh để cắt kết nối, sau đó phá cửa hoặc cửa sổ để vào trong nhà, lục tìm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Vạn Tường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và công an các xã liên quan tổ chức truy xét, xác định và bắt giữ nghi phạm.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho người dân.

Ghi nhận thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, UBND xã Vạn Tường đã khen thưởng đột xuất cho tập thể và các cá nhân có thành tích trong việc khám phá vụ án.