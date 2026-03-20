Băng trộm xe máy sa lưới trước giờ tháo chạy

TPO - Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ nhóm 9 đối tượng do Thái Đình Thắng cầm đầu khi các đối tượng đang chuẩn bị di chuyển ra các tỉnh phía Bắc để lẩn trốn.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã tạm giữ hình sự Thái Đình Thắng (SN 2007, trú xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) cùng các đối tượng liên quan để điều tra, mở rộng vụ án trộm cắp xe mô tô liên tỉnh.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo cơ quan Công an, từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 3/2026, trên địa bàn Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy với thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, lợi dụng sơ hở của người dân, nhanh chóng tiếp cận và lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát.

Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng xác định nhóm 9 đối tượng, độ tuổi từ 16 đến 20, cùng trú tại xã Vân Du, do Thái Đình Thắng cầm đầu. Dù còn trẻ tuổi nhưng các đối tượng hoạt động liều lĩnh, sử dụng xe không gắn biển kiểm soát, phân công người cảnh giới để thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng cầm đầu Thái Đình Thắng tại cơ quan Công an.

Trong các ngày 15 và 16/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì với Công an xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng khi đang chuẩn bị di chuyển ra các tỉnh phía Bắc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy tại Nghệ An và Bắc Ninh từ tháng 12/2025 đến nay. Ngoài việc bán xe lấy tiền tiêu xài, nhóm này còn sử dụng phương tiện trộm được để tụ tập lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên các tuyến đường liên xã.

Tang vật vụ án.

Cơ quan Công an đã thu giữ 9 xe mô tô tang vật, tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.