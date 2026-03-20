Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Băng trộm xe máy sa lưới trước giờ tháo chạy

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ nhóm 9 đối tượng do Thái Đình Thắng cầm đầu khi các đối tượng đang chuẩn bị di chuyển ra các tỉnh phía Bắc để lẩn trốn.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã tạm giữ hình sự Thái Đình Thắng (SN 2007, trú xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) cùng các đối tượng liên quan để điều tra, mở rộng vụ án trộm cắp xe mô tô liên tỉnh.

images2089994-z7636332440379-5cc3e03ef57f8fbf6fdd5fe858faab13.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo cơ quan Công an, từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 3/2026, trên địa bàn Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy với thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, lợi dụng sơ hở của người dân, nhanh chóng tiếp cận và lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát.

Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng xác định nhóm 9 đối tượng, độ tuổi từ 16 đến 20, cùng trú tại xã Vân Du, do Thái Đình Thắng cầm đầu. Dù còn trẻ tuổi nhưng các đối tượng hoạt động liều lĩnh, sử dụng xe không gắn biển kiểm soát, phân công người cảnh giới để thực hiện hành vi trộm cắp.

images2089992-z7636332432517-fbd2182b20d2bf20f8dfd18339293ec6-copy.jpg
Đối tượng cầm đầu Thái Đình Thắng tại cơ quan Công an.

Trong các ngày 15 và 16/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì với Công an xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng khi đang chuẩn bị di chuyển ra các tỉnh phía Bắc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy tại Nghệ An và Bắc Ninh từ tháng 12/2025 đến nay. Ngoài việc bán xe lấy tiền tiêu xài, nhóm này còn sử dụng phương tiện trộm được để tụ tập lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên các tuyến đường liên xã.

images2089995-z7636332436227-90c869ffee66f669de2ca4bb36e5ff54.jpg
Tang vật vụ án.

Cơ quan Công an đã thu giữ 9 xe mô tô tang vật, tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thu Hiền
