Bắt 2 đối tượng truy nã trốn sang Campuchia sau vụ chém người ở Huế

TPO - Sau thời gian lẩn trốn sang Campuchia, hai đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đã bị Công an TP. Huế bắt giữ khi vừa quay về địa phương.

Ngày 20/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng truy nã là Nguyễn Phi Long (SN 2008, trú phường Kim Long) và Vũ Bá Ngọc Sơn (SN 2007, trú phường Phú Xuân, Huế).

Theo hồ sơ điều tra, tối 10/2/2025, Long và Sơn cùng khoảng 15 thanh thiếu niên (từ 14 đến 18 tuổi, cùng trú tại TP. Huế) sử dụng 6 xe mô tô, mang theo hung khí như dao tự chế, kiếm và vỏ chai bia, đi tìm nhóm có mâu thuẫn từ trước để giải quyết nhưng không gặp.

Hai đối tượng truy nã Nguyễn Phi Long và Vũ Bá Ngọc Sơn bị công an bắt giữ.

Nhóm này sau đó di chuyển qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ và Đào Tấn, phát hiện hai thanh niên là Nguyễn Văn Đô (SN 2008) và Nguyễn Phan Xuân Quý (SN 2004, cùng trú phường Thuận Hóa), các đối tượng quay xe, dùng hung khí chém nhiều nhát.

Hậu quả, Nguyễn Văn Đô bị thương ở tay trái, lưng và chân phải, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 8%.

Cơ quan công an xác định, thời điểm gây án có 8 đối tượng dưới 16 tuổi và 9 đối tượng trên 16 tuổi. Những người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đã bị khởi tố theo quy định.

Sau khi gây án, Long và Sơn cùng Huỳnh Quang Vinh (SN 2009, trú phường Phú Xuân) bỏ trốn sang Campuchia.

Qua theo dõi, xác minh và nắm thời điểm các đối tượng trở về, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ thành công Long và Sơn.

Riêng Huỳnh Quang Vinh hiện vẫn lẩn trốn. Cơ quan công an tiếp tục phối hợp truy tìm, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.