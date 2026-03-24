‘Ôm’ gần 700 triệu rồi bỏ trốn, nhân viên thu nợ bị đề nghị truy tố vắng mặt

Nguyễn Ngọc
TPO - Nhân viên thu nợ của một công ty tại Quảng Ngãi chiếm đoạt gần 700 triệu đồng rồi bỏ trốn nhiều năm, nay bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị truy tố vắng mặt theo quy định mới.

Sáng 24/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Rin, về tội “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Rin (43 tuổi, trú xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) từng là nhân viên của một Công ty CP có chi nhánh tại Quảng Ngãi. Lợi dụng được giao nhiệm vụ bán hàng, theo dõi và thu hồi công nợ, từ tháng 1 - 7/2019, Rin đã giao hàng, thu tiền từ khách nhưng không nộp lại cho công ty mà chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân, với số tiền hơn 689 triệu đồng.

Khi nhận thấy hành vi có dấu hiệu bị phát hiện, Rin đã nhanh chóng rời khỏi địa phương, bỏ trốn. Đến ngày 12/3/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã. Tuy nhiên, đến nay, sau nhiều năm, đối tượng vẫn đang tiếp tục lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Rin.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, với kết quả điều tra, chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định đủ cơ sở để kết luận hành vi của Nguyễn Rin cấu thành tội “Tham ô tài sản”.

Vì vậy Công an Quảng Ngãi đã thực hiện các thủ tục chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Rin (theo Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/7/2025 quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo).

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, đây là vụ đầu tiên tại Quảng Ngãi được đề nghị truy tố vắng mặt theo quy định liên ngành mới ban hành. Điều này cho thấy một chuyển biến quan trọng, không để việc bỏ trốn trở thành “lá chắn an toàn”, pháp luật không đứng yên chờ đối tượng quay về, mà chủ động xử lý trên cơ sở chứng cứ.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp vi phạm từng cho rằng chỉ cần trốn tránh là có thể thoát tội. Tuy nhiên, các quyết định truy nã có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, và nguy cơ bị bắt giữ luôn hiện hữu. Khi đó, hậu quả pháp lý không những không giảm mà còn nặng nề hơn.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh, chính sách pháp luật hiện hành vẫn mở ra cơ hội cho những người vi phạm tự nguyện ra đầu thú. Đây được xem là tình tiết quan trọng để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong quá trình xét xử.

