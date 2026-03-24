Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu xử lý nghiêm vụ đội lốt ‘thần y’ lừa đảo 227 tỷ đồng

TPO - Ngày 24/3, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm đường dây lừa đảo núp bóng hoạt động y dược do Hoàng Văn Toàn, cựu nhân viên ngân hàng, cầm đầu. Đối tượng tạo dựng vỏ bọc “thần y” để lừa đảo hàng chục nghìn người.

Hơn 80.000 người bệnh thành nạn nhân của 'thần y' rởm

Các đối tượng trong đường dây "thần y" rởm. Ảnh: CACC.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây này đã lừa đảo hơn 80.000 người trên cả nước, chiếm đoạt trên 227 tỷ đồng thông qua việc quảng cáo, bán các sản phẩm “thuốc y học cổ truyền” chưa được cấp phép, không có giá trị điều trị.

'Thần y' Hoàng Minh Đường, tên thật là Hoàng Văn Toàn là nhân viên ngân hàng không có chuyên môn y tế, chỉ tham gia một khóa học online ngắn hạn về y học cổ truyền sau khi nghỉ việc ngân hàng năm 2016.

Sau đó, đối tượng đã thành lập doanh nghiệp làm vỏ bọc rồi tuyển dụng nhân sự, lên kịch bản bài bản từ quảng cáo, tư vấn đến “thăm khám”...Các bộ phận được phân công, vận hành như một hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp. 'Thần dược' mà các đối tượng dùng để lừa bán cho người dân thực chất chỉ là công thức thu thập rời rạc, sau đó tự ý phối trộn từ các loại cây cỏ mua trôi nổi, xay nghiền, đóng gói và bán ra thị trường với các tên gọi: “Gia truyền 3 đời”; “Bài thuốc quý di sản”; “Thần y xương khớp” …

Nhiều bác sỹ tại bệnh viện công bị lôi kéo quảng cáo 'thần dược'

Hoàng Văn Toàn cùng nhiều đồng phạm bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Để đánh lừa người bệnh, nhóm này triển khai chiến dịch marketing quy mô lớn trên mạng xã hội, với các thủ đoạn như, thổi phồng công dụng, “chữa khỏi 100%, điều trị tận gốc”; Cắt ghép logo các đài truyền hình nhằm tạo cảm giác “được kiểm chứng”; Dàn dựng vùng nguyên liệu giả; Làm giả giấy chứng nhận “bảo tồn bài thuốc quý”. Đặc biệt, các đối tượng còn trưng ra văn bản mang danh nghĩa Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên lãnh đạo Hội khẳng định không hề cấp hay xác nhận bất kỳ giấy tờ nào cho hệ thống này.

Đáng chú ý, Cơ quan điều tra xác định, Toàn đã lôi kéo một số y bác sĩ đang công tác tại bệnh viện công lập tham gia hệ thống bằng mức thu nhập cao. Những người này, trực tiếp tư vấn cho khách hàng với cam kết chữa khỏi bệnh theo kịch bản có sẵn.

Nguy hiểm hơn, khi khách hàng gặp biến chứng như phồng rộp, hoại tử da, nhóm này không có biện pháp xử lý y khoa mà chỉ hướng dẫn sử dụng các loại thuốc thông thường như Tetracyclin để “tự xử lý”. Trong nhiều năm, hệ thống Hoàng Minh Đường thường xuyên tài trợ xây dựng trường học tại địa phương, qua đó tạo dựng hình ảnh “lương y vì cộng đồng”.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hoạt động này không chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi mà còn là công cụ xây dựng niềm tin, che giấu bản chất lừa đảo. Từ nguồn lợi bất chính, đối tượng nhanh chóng sở hữu nhiều xe sang, bất động sản giá trị lớn, hình thành một 'đế chế' lừa đảo.

Bước đầu, Cơ quan công an đã khởi tố 12 bị can, thu giữ, khoảng 2 tấn máy móc sản xuất thuốc; 3 tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc; 30 máy tính; 45 điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Trong thư khen, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sắc bén và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo pháp luật; Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân; Khuyến cáo tiêu hủy các sản phẩm đã lưu hành trên thị trường.