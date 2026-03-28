Đăng hàng chục bài viết xuyên tạc, chống phá Nhà nước, người đàn ông lĩnh án

Thu Hiền
TPO - Nguyễn Duy Niệm đã lập 3 tài khoản Facebook đăng tải hàng chục bài viết có nội dung xuyên tạc nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 27/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Niệm (SN 1968, trú xã Lương Sơn) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2025, Nguyễn Duy Niệm đã sử dụng 3 tài khoản Facebook gồm “Nguyễn Duy Niệm”, “Khải Nguyên” và “An Khang” để đăng tải 20 bài viết, phát tán và tuyên truyền 72 bài có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời đưa ra nhiều thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Bị cáo Nguyễn Duy Niệm tại tòa.

Cơ quan chức năng cũng xác định các thông tin bịa đặt cho Nguyễn Duy Niệm đăng tải mang tính kích động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chế độ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 cuốn sách có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Niệm là nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội danh như cáo trạng truy tố.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Niệm 5 năm tù giam và 2 năm quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

#xuyên tạc #Chống Nhà nước #bài viết #tòa án #Việt Nam #Nguyễn Duy Niệm #hoang mang #sai sự thật

