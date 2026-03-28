Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người do vi phạm nồng độ cồn

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau vụ tai nạn khiến một cụ bà tử vong tại xã Quảng Điền, Công an TP. Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn - người điều khiển xe máy trong tình trạng có nồng độ cồn cao, vi phạm nhiều quy định về an toàn giao thông.

Ngày 28/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn (SN 2001, trú thôn Phò Nam A, xã Quảng Điền, Huế) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 14/2, Tuấn điều khiển xe mô tô chở theo một thanh niên lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ phường Kim Trà đi cầu Niêm Phò, xã Quảng Điền. Khi đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai (xã Quảng Điền), Tuấn rẽ trái vào đường bê tông hướng về thôn Phò Nam A nhưng không giảm tốc độ, thiếu quan sát và không đi đúng phần đường.

Trong quá trình chuyển hướng, xe mô tô do Tuấn điều khiển đã va chạm với một phụ nữ sinh năm 1941 (trú thôn Niêm Phò) đi bộ qua đường. Hậu quả, nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong cùng ngày.

Theo kết quả điều tra bước đầu, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100 ml máu. Ngoài ra, người này còn vi phạm nhiều quy định an toàn giao thông như không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

#Khởi tố #thanh niên #gây tai nạn #chết người #vi phạm #nồng độ cồn #Nguyễn Kim Tuấn #điều khiển xe máy #xã Quảng Điền #Công an TP Huế

