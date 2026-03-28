Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người do vi phạm nồng độ cồn

TPO - Sau vụ tai nạn khiến một cụ bà tử vong tại xã Quảng Điền, Công an TP. Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn - người điều khiển xe máy trong tình trạng có nồng độ cồn cao, vi phạm nhiều quy định về an toàn giao thông.

Ngày 28/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn (SN 2001, trú thôn Phò Nam A, xã Quảng Điền, Huế) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 14/2, Tuấn điều khiển xe mô tô chở theo một thanh niên lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ phường Kim Trà đi cầu Niêm Phò, xã Quảng Điền. Khi đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai (xã Quảng Điền), Tuấn rẽ trái vào đường bê tông hướng về thôn Phò Nam A nhưng không giảm tốc độ, thiếu quan sát và không đi đúng phần đường.

Trong quá trình chuyển hướng, xe mô tô do Tuấn điều khiển đã va chạm với một phụ nữ sinh năm 1941 (trú thôn Niêm Phò) đi bộ qua đường. Hậu quả, nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong cùng ngày.

Theo kết quả điều tra bước đầu, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100 ml máu. Ngoài ra, người này còn vi phạm nhiều quy định an toàn giao thông như không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.