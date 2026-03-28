Đầu thú sau 9 năm lẩn trốn vì lừa 1 tỷ đồng ‘chạy việc’ vào biên chế

M.Đ- Vũ Quỳnh
TPO - Ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau hơn 9 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã Phạm Việt Hà (SN 1981, trú phường Nam Hoa Lư) đã ra đầu thú sau quá trình vận động, thuyết phục của cơ quan An ninh điều tra. Trước đó, Hà chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của người dân bằng thủ đoạn “chạy việc” vào biên chế Nhà nước.

Theo cơ quan công an, đối tượng Hà nguyên là nhân viên một cơ quan trên địa bàn thành phố Ninh Bình (nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

e83c88dc-36c8-4988-9fcb-bfb726ee717c.jpg
Phạm Việt Hà (SN 1981, trú phường Nam Hoa Lư). Ảnh: CA.

Đầu năm 2016, lợi dụng nhu cầu xin việc và sự nhẹ dạ, tin tưởng của một số người dân, Hà đã đưa ra thông tin có khả năng “chạy việc” vào biên chế Nhà nước. Tin lời Hà, một số người đã vay mượn, gom tiền để nhờ đối tượng này xin việc cho con em mình với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này Hà dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Khi bị yêu cầu trả lại tiền, đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và phát lệnh truy nã.

Trong quá trình xác minh, truy bắt, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thuyết phục bị can ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 26/3/2026, Phạm Việt Hà đã tự nguyện đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận trong thời gian lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, thay đổi tên để che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

