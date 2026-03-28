Bắt tài xế dùng điện thoại khi lái xe, gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Minh Đức
TPO - Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977, trú xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo điều tra, khoảng 17h30 ngày 14/3/2026, tại khu vực ngã tư Bô Thời, nơi giao cắt giữa đường ĐT384 và Quốc lộ 39 (thuộc địa phận xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Văn Mạnh điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89H-034.96 đã xảy ra va chạm với một xe đạp điện đi cùng chiều phía trước.

screen-shot-2026-03-27-at-205344.png
Nguyễn Văn Mạnh và hình ảnh hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người đi xe đạp điện tử vong tại chỗ.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình điều khiển phương tiện, Mạnh đã sử dụng điện thoại di động để nói chuyện. Khi đến khu vực ngã tư, do mất tập trung, không chú ý quan sát, bị can điều khiển xe rẽ phải và va chạm với xe đạp điện, dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Mạnh để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

