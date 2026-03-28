Tạm ứng 8.000 tỷ cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra tiêu cực

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như đề nghị của Bộ Tài chính.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69 ngày 27/3 triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Cụ thể, Chính phủ quyết định chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG xăng dầu) từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương (NSTW) năm 2025 theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Bổ sung 8.000 tỷ cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nghị quyết nêu rõ, việc trích, chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, hạn chế biến động tăng giá xăng dầu bất thường.

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ động xây dựng, quyết định phương án trích, chi quỹ, tùy từng cấp độ biến động của giá xăng dầu để điều hành mức chi cụ thể; thực hiện thu hồi về NSNN khi thị trường xăng dầu ổn định.

Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025 để tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ Công Thương được giao điều hành cung - cầu xăng dầu trong nước, chủ động tổ chức thực hiện việc tạm ứng từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025 cho Quỹ BOG xăng dầu tại các thương nhân đầu mối xăng dầu để điều hành, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu.

Đồng thời, Bộ Công Thương xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ BOG xăng dầu để hoàn trả NSNN theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định; thời gian hoàn trả tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương có Quyết định trích lập Quỹ để hoàn trả NSNN.

Bộ Công Thương cũng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trích lập Quỹ BOG và hoàn trả tạm ứng cho ngân sách theo đúng thời hạn quy định.

Trường hợp sử dụng hết ngân sách đã ứng thực hiện bình ổn giá xăng dầu, tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, giá xăng dầu tiếp tục tăng, Bộ Công Thương đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời đề xuất các giải pháp, trong đó có nhu cầu về tạm ứng ngân sách cho Quỹ BOG xăng dầu (nếu có).

Trong khi đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định bình ổn giá các mặt hàng xăng, dầu thành phẩm; theo dõi và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ...

Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.