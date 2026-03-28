Đề xuất giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6

TPO - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian giảm thuế xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay về 0% đến hết tháng 6/2026. Các mặt hàng này cũng không phải kê khai, tính thuế VAT.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng việc giảm các loại thuế tương tự như Quyết định số 482/QĐ-TTg từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu, Chính phủ được quyền ban hành nghị quyết điều chỉnh thời gian áp dụng quy định tại nghị quyết này cho phù hợp. Khi nghị quyết hết hiệu lực thi hành, các mức thuế đối với xăng dầu được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế.

Đề xuất giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6

Dự kiến, với mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thời gian áp dụng như đề xuất sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 7.200 tỷ đồng.

Cơ quan soạn thảo nhận định việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay như đề xuất sẽ không có yếu tố thuế cấu thành trong giá xăng, dầu. Đây là giải pháp hiệu quả để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra trong năm nay, trong đó có yêu cầu về thực hiện kiểm soát lạm phát.

Cũng theo Bộ Tài chính, xăng dầu là đầu vào quan trọng của hầu hết các ngành sản xuất, vận tải và dịch vụ. Việc giảm thuế về 0 đối với xăng, dầu góp phần làm giảm chi phí logistics, chi phí sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việc này cũng hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn.

Việc giảm thuế về 0% đối với xăng, dầu sẽ góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng xăng, dầu, đồng thời kéo theo giảm giá hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là chi phí đi lại và sinh hoạt. Điều này góp phần cải thiện sức mua và ổn định đời sống, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng.

Đây được xem là khoản tiền Nhà nước hỗ trợ cho người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được giảm đáng kể chi phí đầu vào, đặc biệt trong các lĩnh vực vận tải, sản xuất, logistics…, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng phục hồi và mở rộng hoạt động. Đồng thời, việc giảm chi phí cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp điều chỉnh giá bán, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ngày 26/3, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Quyết định có hiệu lực ngay từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Quyết định giảm hàng loạt sắc thuế về 0%, giúp giá xăng dầu giảm mạnh, trong đó xăng RON 95 giảm tới hơn 5.600 đồng/lít.