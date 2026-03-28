'An toàn về thông tin, minh bạch về sản phẩm, tôn trọng quyền của người tiêu dùng'

report Hoàn thiện bộ lọc thị trường để bảo vệ người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức:

Hôm nay, tại Quảng trường 2/4, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026.

Sự kiện mang tầm vóc đặc biệt khi ghi dấu hành trình tròn 10 năm, kể từ Lễ phát động đầu tiên được tổ chức vào ngày 15/3/2016. Chặng đường một thập kỷ bền bỉ kiến tạo và thực thi quyền lợi cho người tiêu dùng đã đưa hoạt động này vượt xa ý nghĩa của một ngày kỷ niệm, để trở thành xung lực mạnh mẽ thúc đẩy sự minh bạch và văn minh của thị trường.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức bày tỏ tin tưởng rằng, sự quyết liệt của các cơ quan quản lý cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo ra bước chuyển thực chất, củng cố vững chắc niềm tin thị trường.

Lễ phát động năm nay được tổ chức khi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới nhất đang đi vào đời sống, khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc lấy người dân - người tiêu dùng làm trung tâm của phát triển. Luật mở ra một giai đoạn mới với nhiều quy định mang tính đột phá, tạo hành lang pháp lý đồng bộ hơn, rõ trách nhiệm hơn và thích ứng tốt hơn với những biến động của thị trường hiện đại.

Tinh thần ấy không chỉ nằm trên những trang văn bản, mà còn hiện hữu sống động ngay trên những cung đường chạy hôm nay. Chúng tôi muốn những giá trị cốt lõi về sự minh bạch và niềm tin được truyền đi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thông qua sức lan tỏa của giải đấu có bề dày di sản bậc nhất Việt Nam.

Chủ đề An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững xoáy sâu vào thách thức cấp bách nhất. Báo Tiền Phong xác định trách nhiệm không chỉ phản ánh hơi thở cuộc sống, mà phải là người đồng hành tin cậy của người tiêu dùng, sát cánh cùng cơ quan quản lý để xây dựng những "bộ lọc" thị trường hữu hiệu.

Chúng ta không chỉ bảo vệ một giao dịch, chúng ta đang bảo vệ lòng tin xã hội. Lan tỏa tinh thần này tại điểm đến quốc tế như Nha Trang, Khánh Hòa, chúng tôi kỳ vọng ý thức tiêu dùng có trách nhiệm trở thành kim chỉ nam cho vận động viên và du khách. Khi chúng ta chạy vì sức khỏe, chúng ta cũng đồng thời hướng tới một xã hội minh bạch, bảo vệ tương lai cho thế hệ trẻ, những công dân số đang chinh phục đường chạy Marathon hôm nay.

Tôi tin tưởng rằng sự quyết liệt của các cơ quan quản lý cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo ra bước chuyển thực chất, củng cố vững chắc niềm tin thị trường. Chúc các vị đại biểu cùng toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe. Chúc các vận động viên có những trải nghiệm tuyệt vời và chúc Lễ phát động của chúng ta thành công rực rỡ.