Loạt doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm liên quan trái phiếu

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với nhiều doanh nghiệp vi phạm về công bố thông tin, trong đó có nhiều báo cáo quan trọng liên quan trái phiếu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần (CTCP) Đầu tư và Dịch vụ Helios bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu, gồm báo cáo tài chính năm 2020, 2024; báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; báo cáo thực hiện cam kết với trái chủ các năm 2024, bán niên 2025. Doanh nghiệp cũng chậm công bố thông tin về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu và một số báo cáo định kỳ khác.

Các doanh nghiệp có trụ sở tại Đắk Lắk, gồm CTCP EA Súp 1, EA Súp 2, EA Súp 3 và EA Súp 5 cùng bị phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị. Các doanh nghiệp này bị xác định không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn nhiều báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính các năm 2021–2022, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Loạt doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm liên quan trái phiếu.

CTCP Tân Hoàn Cầu Bến Tre bị phạt 100 triệu đồng do không công bố báo cáo tài chính bán niên 2025, báo cáo sử dụng vốn trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025, đồng thời chậm công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

CTCP Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố từ 15 ngày trở lên nhiều tài liệu bắt buộc từ năm 2023 đến 2025, bao gồm báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên soát xét, báo cáo tài chính quý, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông.

Cũng vì lỗi công bố thông tin. CTCP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí bị phạt tổng cộng 157,5 triệu đồng. Trong đó, 92,5 triệu đồng do không công bố một số báo cáo tài chính soát xét bán niên, giải trình ý kiến kiểm toán và thông báo ký hợp đồng kiểm toán; 65 triệu đồng do công bố không đầy đủ nội dung báo cáo quản trị công ty, thiếu thông tin về thành viên HĐQT và kế toán trưởng.