'An toàn về thông tin, minh bạch về sản phẩm, tôn trọng quyền của người tiêu dùng'

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức:
Hôm nay, tại Quảng trường 2/4, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026.
Sự kiện mang tầm vóc đặc biệt khi ghi dấu hành trình tròn 10 năm, kể từ Lễ phát động đầu tiên được tổ chức vào ngày 15/3/2016. Chặng đường một thập kỷ bền bỉ kiến tạo và thực thi quyền lợi cho người tiêu dùng đã đưa hoạt động này vượt xa ý nghĩa của một ngày kỷ niệm, để trở thành xung lực mạnh mẽ thúc đẩy sự minh bạch và văn minh của thị trường.
Lễ phát động năm nay được tổ chức khi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới nhất đang đi vào đời sống, khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc lấy người dân - người tiêu dùng làm trung tâm của phát triển. Luật mở ra một giai đoạn mới với nhiều quy định mang tính đột phá, tạo hành lang pháp lý đồng bộ hơn, rõ trách nhiệm hơn và thích ứng tốt hơn với những biến động của thị trường hiện đại.
Tinh thần ấy không chỉ nằm trên những trang văn bản, mà còn hiện hữu sống động ngay trên những cung đường chạy hôm nay. Chúng tôi muốn những giá trị cốt lõi về sự minh bạch và niềm tin được truyền đi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thông qua sức lan tỏa của giải đấu có bề dày di sản bậc nhất Việt Nam.
Chủ đề An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững xoáy sâu vào thách thức cấp bách nhất. Báo Tiền Phong xác định trách nhiệm không chỉ phản ánh hơi thở cuộc sống, mà phải là người đồng hành tin cậy của người tiêu dùng, sát cánh cùng cơ quan quản lý để xây dựng những "bộ lọc" thị trường hữu hiệu.
Chúng ta không chỉ bảo vệ một giao dịch, chúng ta đang bảo vệ lòng tin xã hội. Lan tỏa tinh thần này tại điểm đến quốc tế như Nha Trang, Khánh Hòa, chúng tôi kỳ vọng ý thức tiêu dùng có trách nhiệm trở thành kim chỉ nam cho vận động viên và du khách. Khi chúng ta chạy vì sức khỏe, chúng ta cũng đồng thời hướng tới một xã hội minh bạch, bảo vệ tương lai cho thế hệ trẻ, những công dân số đang chinh phục đường chạy Marathon hôm nay.
Tôi tin tưởng rằng sự quyết liệt của các cơ quan quản lý cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo ra bước chuyển thực chất, củng cố vững chắc niềm tin thị trường. Chúc các vị đại biểu cùng toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe. Chúc các vận động viên có những trải nghiệm tuyệt vời và chúc Lễ phát động của chúng ta thành công rực rỡ.
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương:
Trong không khí cả nước hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, tôi rất vinh dự thay mặt Bộ Công Thương tham dự và phát biểu khai mạc Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026, với chủ đề An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững.
Chủ đề năm nay thể hiện rõ thông điệp nhất quán của Đảng, Nhà nước: Bảo vệ người tiêu dùng phải đi trước một bước trong bối cảnh kinh tế số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng; phải coi niềm tin của người tiêu dùng là “tài sản chiến lược” của nền kinh tế.
Chủ đề bám sát xu thế vận động của thị trường hiện nay, tập trung vào 3 trụ cột then chốt là: An toàn, minh bạch, bảo vệ thông tin cho người tiêu dùng; Gắn kết niềm tin giữa doanh nghiệp - Nhà nước - người tiêu dùng và tiêu dùng an toàn, xanh, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm.
Thông qua lễ phát động hôm nay, tôi kêu gọi các cơ quan, tổ chức có liên quan, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người tiêu dùng cả nước tiếp tục chung tay, đồng lòng triển khai hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 207-KL/TW của Ban Bí thư và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chúng ta hãy cùng xây dựng một môi trường kinh doanh - tiêu dùng: An toàn về thông tin, minh bạch về sản phẩm, tôn trọng các quyền của người tiêu dùng, sản xuất, tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và hướng tới phát triển bền vững.
Các đại biểu, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương cùng đại diện doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tham dự lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026, thể hiện sự quan tâm và cam kết đồng hành trong việc xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch.
Mở đầu chương trình, các đại biểu theo dõi phần văn nghệ mở màn, chuẩn bị cho lễ phát động nâng cao niềm tin thị trường và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, qua đó khẳng định vai trò phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và xã hội trong kỷ nguyên số.
Sự kiện được tổ chức nhằm lan tỏa mạnh mẽ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời kêu gọi sự tham gia, đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững.
Tham dự chương trình có các vị khách mời:
1. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương.
2. Ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
3 Ông Trịnh Minh Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
4. Bà Alex Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM kiêm Giám đốc thương mại tại Việt Nam.
Về phía Ban tổ chức, trân trọng giới thiệu:
1. Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.
2. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.
Về phía đơn vị phối hợp:
- Ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa.
- Ông Bùi Thanh Thủy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và tỉnh Khánh Hòa.
Về phía đơn vị tài trợ, trân trọng giới thiệu:
- Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc truyền thông - Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, nhà tài trợ chính của chương trình.
- Á hậu, người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024: Nguyễn Thị Vân Nhi - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024, Phạm Thuỳ Dương - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024
Trong khuôn khổ lễ phát động, những nội dung kêu gọi và cam kết đang được triển khai, hướng tới việc các chủ thể tham gia thị trường cùng khẳng định trách nhiệm tuân thủ pháp luật, cung cấp sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn và minh bạch. Qua đó, sự kiện góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường, đồng thời thúc đẩy xây dựng một môi trường tiêu dùng ngày càng lành mạnh, bền vững.