HDBank trao giải ‘Tiết kiệm Tỷ phú’: Nhân bội niềm vui từ những giá trị tích lũy

Ngày 27/3/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tổ chức Lễ trao giải cho các khách hàng may mắn trúng thưởng trong kỳ quay số đặc biệt của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú”. Những sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng, 500 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị đã chính thức được trao tận tay các chủ nhân.

Tại HDBank, không khí buổi lễ diễn ra ấm áp và nhiều cảm xúc. Khoảnh khắc khách hàng đón nhận phần thưởng không chỉ là niềm vui bất ngờ, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình tích lũy bền bỉ và niềm tin đã gửi gắm vào HDBank.

Đây cũng là dịp để HDBank gửi lời tri ân tới hàng triệu khách hàng trên cả nước - những người đã lựa chọn đồng hành cùng ngân hàng trong hành trình tài chính của mình. Với HDBank, mỗi sổ tiết kiệm không chỉ là một khoản tiền gửi, mà còn là một sự tin cậy được trao gửi và trân trọng gìn giữ.

Triển khai từ tháng 11/2025, “Tiết kiệm Tỷ phú” là chương trình ưu đãi quy mô lớn với tổng giá trị giải thưởng gần 6 tỷ đồng. Trong hơn ba tháng, chương trình đã thu hút 120.274 khách hàng tham gia với 226.147 sổ tiết kiệm được mở, nhờ sự kết hợp giữa giải pháp tích lũy an toàn, lãi suất cạnh tranh và cơ hội nhận các phần thưởng giá trị. Sau 4 kỳ quay số công khai, minh bạch, hơn 300 khách hàng đã trở thành chủ nhân của các giải thưởng trong chương trình.

Qua nhiều năm triển khai, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc. Mỗi mùa chương trình là một lần HDBank nỗ lực làm mới để mang đến những trải nghiệm tốt hơn, những giá trị thiết thực hơn và niềm vui trọn vẹn hơn cho khách hàng.

Không dừng lại ở những phần thưởng, điều HDBank hướng tới là đồng hành cùng khách hàng trong từng kế hoạch tài chính, để mỗi hành trình tích lũy đều an tâm, hiệu quả và có thêm những niềm vui đáng nhớ.

Trong thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục giới thiệu các chương trình ưu đãi mới với quy mô lớn hơn, giá trị hấp dẫn hơn, như một lời tri ân tiếp nối dành cho khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành.