Vì sao lãi suất huy động liên tục tăng?

TPO - Lãi suất huy động ngân hàng liên tục tăng từ đầu tháng 3 đến nay. Ngày 27/3, có ngân hàng công bố lãi suất lên tới 8,8%/năm. Ngoài ra, để "hút" người gửi tiền, nhiều ngân hàng còn cộng thêm lãi suất và quà tặng cho khách ngoài lãi suất niêm yết.

Lãi suất huy động liên tục tăng

Ngân hàng Sacombank vừa công bố mức lãi suất tiết kiệm lên đến 8,8%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi mới tại quầy từ ngày 26/3/2026 đến 30/6/2026 hoặc đến khi đạt mục tiêu huy động (tùy điều kiện nào đến trước). Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm sẽ được hưởng các mức lãi suất đặc biệt như 8,2%/năm cho kỳ hạn 15 tháng, 8,6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 8,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với hình thức nhận lãi cuối kỳ.

﻿﻿Lãi suất tiết kiệm Sacombank lên tới 8,8%/năm.

Ngân hàng này cho rằng, việc tăng huy động vốn nhằm tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động tín dụng hiệu quả. Việc thúc đẩy dòng vốn trung và dài hạn cũng góp phần phục vụ hiệu quả các nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng Techcombank cũng vừa tăng lãi suất tiền gửi lần thứ hai trong tháng 3, nâng mức cao nhất lên 8%/năm nhờ cộng thêm ưu đãi cho tiền gửi trực tuyến.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 7,05%/năm, kỳ hạn 12 tháng đạt 7,25%/năm (chưa gồm ưu đãi), trong khi khách hàng có thể được cộng thêm đến 0,8-1%/năm tùy chương trình.

Lãi suất huy động ngân hàng liên tục biến động theo ngày và nhiều ngân hàng còn tặng nhiều quà cho khách. Đơn cử như ngân hàng MB sau khi nâng lãi suất tiết kiệm lên đến 7,5%/năm cũng công bố tặng máy hút bụi, máy lọc không khí, chuyến du lịch châu Âu hoặc châu Á. Điều kiện chỉ cần khách hàng gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 2 tháng trở lên.

Theo thống kê từ đầu tháng 3 đến nay đã có 18 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB, Techcombank, VietinBank, BIDV, BVBank, Vietcombank, Agribank, Saigonbank, OCB, MBV, Bac A Bank, TPBank, VCBNeo.

Vì sao lãi suất tăng?

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo của một ngân hàng tư nhân (thuộc nhóm ít ngân hàng tăng lãi suất gần đây) cho biết, việc tăng lãi suất huy động trong thời gian tới là điều khó tránh khỏi nếu muốn giữ chân người gửi tiền.

"Một số ngân hàng thậm chí khách có thể thỏa thuận lãi suất cao hơn mức niêm yết 1-2%/năm nếu số tiền gửi lớn", vị này nói đồng thời cho biết, đợt tăng lãi suất lần này không xuất phát từ một yếu tố riêng lẻ mà là kết quả của nhiều áp lực cộng hưởng kéo dài suốt thời gian qua.

Trước hết, tình trạng dư nợ tín dụng tăng nhanh hơn tốc độ huy động vốn đã diễn ra liên tục trong thời gian dài. Năm 2025, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi khách hàng tăng đồng loạt tại nhiều ngân hàng, trong đó không ít nhà băng đã vượt ngưỡng 100%. Diễn biến này cho thấy tín dụng mở rộng nhanh hơn khả năng huy động vốn từ dân cư, buộc các ngân hàng phải tìm nguồn bổ sung từ thị trường liên ngân hàng hoặc phát hành giấy tờ có giá để đảm bảo thanh khoản.

Vị này cho biết, áp lực thanh khoản hiện nay mang tính cơ cấu chứ không chỉ mang tính ngắn hạn. Lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức hiện tại, thậm chí tăng nhẹ ít nhất đến hết quý II năm nay.