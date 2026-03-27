Ajinomoto Việt Nam ghi dấu ấn khi Sáng kiến hỗ trợ nông dân được Chính phủ Nhật Bản tài trợ

Dự án “Khoai mì bền vững” do Ajinomoto Việt Nam khởi xướng vừa vinh dự được chọn nhận trợ cấp từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI)

Theo thông tin từ Tập đoàn Ajinomoto công bố, Dự án thí điểm Nông nghiệp tái tạo trong canh tác khoai mì hay còn được biết với tên gọi “Dự án Khoai mì bền vững” tại Việt Nam do Công ty Ajinomoto Việt Nam triển khai đã được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản chính thức lựa chọn vào ngày 8 tháng 2 năm 2026 để nhận trợ cấp cho hạng mục Dự án Hợp tác Sáng tạo Định hướng Tương lai Khu vực Nam bán cầu (*) năm tài chính 2024 (Dự án thí điểm Quy mô Nhỏ / Dự án Nghiên cứu Khả thi)

Theo đó, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đánh giá Dự án Khoai mì Bền vững của AVN góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, thúc đẩy chuyển đổi xanh thông qua việc nâng cao năng suất canh tác khoai mì và giảm phát thải khí nhà kính.

Khoai mì là một trong những nguyên liệu chính được sử dụng trong hoạt động sản xuất gia vị bột ngọt của Tập đoàn Ajinomoto và là một loại cây trồng nông nghiệp quan trọng cần được khai thác một cách ổn định và bền vững. Tuy nhiên, việc trồng khoai mì ở Việt Nam chủ yếu dựa vào các phương pháp canh tác truyền thống và đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm năng suất thấp, thiệt hại do bệnh tật như bệnh khảm lá trên cây khoai mì, phụ thuộc vào phân bón hóa học và thu nhập của nông dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, việc sử dụng phân bón hóa học là một trong những yếu tố gây ra phát thải khí nhà kính cao, và ngày càng cần thiết phải thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc phát triển giống khoai mì

Xuất phát từ sự thấu hiểu với những khó khăn của nông dân trồng khoai mì, từ tháng 4/2023, AVN đã triển khai Dự án Khoai mì Bền vững nhằm hỗ trợ người nông dân nâng cao năng suất, tăng thu nhập, hướng đến canh tác nông nghiệp bền vững. Các nội dung chính của dự án bao gồm:

• Giới thiệu các giống khoai mì mới có khả năng kháng bệnh và sâu hại do Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam - Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.

• Cung cấp phân bón ứng dụng các sản phẩm đồng hành từ axit amin do Tập đoàn Ajinomoto phát triển (như một giải pháp thay thế cho phân bón hóa học)

• Hướng dẫn kỹ thuật về các phương pháp canh tác cải tiến, bao gồm chuẩn bị đất và tưới tiêu

• Phát triển một nền tảng để trao đổi thông tin kỹ thuật giữa nông dân và chuyên gia thông qua ứng dụng điện thoại thông minh "Khoai Mì - Aji"

Người nông dân tham gia dự án Khoai mì bền vững phấn khởi thu hoạch khoai mì năng suất cao

Dự án ban đầu được triển khai thí điểm tại 4 tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu (theo địa giới hành chính cũ). Chỉ sau một năm, diện tích khoai mì thuộc dự án tăng từ 4,8 ha lên đến 503,3 ha với sự hưởng ứng của 27 hộ dân

Tính đến tháng 3/2026, Dự án Khoai mì Bền vững đã được triển khai trên 1.539 ha, với sự tham gia của 52 hộ nông dân. Mục tiêu đến năm 2030 dự án sẽ mở rộng diện tích lên 20.000 ha, giúp giảm phát thải khoảng 5.600 tấn CO₂ mỗi năm, đồng thời 100% nguyên liệu bột mì phục vụ sản xuất của AVN sẽ được thu mua từ Dự án.

Năng suất khác biệt của khoai mì giống mới (bên trái) và giống cũ trước đây (bên phải)

Bằng cách cung cấp những điều này cho nông dân, Dự án sẽ chứng minh hiệu quả cải thiện năng suất khoai mì trên mỗi đơn vị diện tích đồng thời giảm phát thải khí nhà kính trên mỗi đơn vị đất trồng. Kiến thức thu được từ Dự án này sẽ được biên soạn một cách có hệ thống thành một cuốn cẩm nang canh tác, với mục tiêu thiết lập nó như tiêu chuẩn thực tế cho việc canh tác khoai mì ở Việt Nam trong tương lai. Hơn nữa, bằng cách mở rộng mô hình này sang các quốc gia khác, Dự án sẽ góp phần vào việc phổ biến nông nghiệp bền vững ở các nước đang phát triển và thúc đẩy việc triển khai công nghệ nông nghiệp tiên tiến của Nhật Bản ra nước ngoài.

Thông qua dự án Khoai mì bền vững, Ajinomoto Việt Nam đã cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ góp phần đóng góp cho xã hội, hướng đến hiện thực hóa mục đích tồn tại của Công ty là "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng khoa học về “Axit amin” (“AminoScience”)".

(*) Hợp tác Sáng tạo Định hướng Tương lai Khu vực Nam bán cầu là sáng kiến của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Mục tiêu của chương trình là nhằm là trợ cấp một phần chi phí cần thiết cho việc thực hiện các nghiên cứu khả thi và các dự án thí điểm quy mô nhỏ do các công ty Nhật Bản tiến hành. Nhờ đó khai thác tiềm năng tăng trưởng của thị trường khu vực bằng cách giải quyết các vấn đề mà các nước đang phát triển gặp phải, từ đó đảm bảo an ninh kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Nhật Bản, đồng thời tăng cường mối quan hệ kinh tế với các nước đang phát triển ở Nam bán cầu.