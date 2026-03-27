Nam A Bank mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, cầu nối cho doanh nghiệp Việt bứt phá

P.V

Nam A Bank vừa kết nối loạt tổ chức tài chính quốc tế, tiếp sức doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Doanh nghiệp Việt trước bài toán rào cản thuế quan và cuộc dịch chuyển thị trường toàn cầu

Hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam đang đứng trước những thử thách chưa từng có. Việc các thị trường lớn áp đặt các rào cản kỹ thuật và thuế quan khắt khe buộc doanh nghiệp nội địa phải chuyển mình. Thay vì phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống, làn sóng dịch chuyển đang hướng mạnh sang các khu vực tiềm năng như châu Phi, các ngách sâu tại châu Âu và thị trường châu Mỹ.

75409ff9be4630186957.jpg
Đại diện Lãnh đạo Nam A Bank làm việc cùng đại diện Ngân hàng Crown Agents Bank.

Nam A Bank mở rộng giao thương quốc tế, đồng hành doanh nghiệp Việt

Hiểu rõ những khó khăn về chi phí và thủ tục của doanh nghiệp trong giai đoạn "vượt sóng" này, Nam A Bank đã xúc tiến hợp tác các đối tác quốc tế. Theo đó, đoàn lãnh đạo cấp cao Nam A Bank vừa tổ chức hàng loạt hoạt động kết nối, xúc tiến và hợp tác giao thương với các tổ chức quốc tế uy tín như Proparco; IFC, BRED Banque Populaire (Pháp), Commerzbank (Đức); CaixaBank, Sabadell (Tây Ban Nha); Bison Bank (Bồ Đào Nha); Crown Agents Bank (Anh Quốc); Meezan Bank (Pakistan); UBK Bank; Banco ABC Brasil; Belfius (Bỉ) và một số ngân hàng ở thị trường mới nổi như Ecobank và Sterling Bank.

424ee6f7c74849161059.jpg
Đại diện Lãnh đạo Nam A Bank làm việc cùng đại diện Ngân hàng Commerzbank

Đây là một trong những hoạt động tiền đề của Ngân hàng trong vai trò là "cánh tay nối dài" các hoạt động giao thương toàn cầu thông qua các dịch vụ Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại. Qua đó xây dựng mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp và quy trình xử lý giao dịch chuẩn quốc tế, Nam A Bank giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí vận hành, rút ngắn thời gian thanh toán và quản trị rủi ro hiệu quả.

Những đối tác quốc tế trên đang sở hữu thế mạnh riêng biệt trong hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế, tài trợ thương mại và bảo lãnh giao dịch xuất nhập khẩu – những mắt xích then chốt mà doanh nghiệp Việt đang rất cần để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

5c07a1bd80020e5c5713.jpg
Đại diện Lãnh đạo Nam A Bank làm việc cùng đại diện Ngân hàng BRED Banque Populaire

Chia sẻ tại chuỗi hoạt động kết nối, lãnh đạo Nam A Bank nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp Việt Nam – đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu – đang đối mặt với nhiều yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế. Những yêu cầu này không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm, mà còn bao gồm tính minh bạch của thông tin, khả năng truy xuất nguồn gốc, cũng như độ tin cậy trong thanh toán quốc tế. Do đó, vai trò của ngân hàng không chỉ là cung cấp tài trợ, mà còn là cầu nối giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn này, đồng thời tạo dựng niềm tin với các đối tác quốc tế.”

Khi hợp tác với mạng lưới ngân hàng đại lý, Nam A Bank có thể mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích trực tiếp như: Thanh toán quốc tế nhanh hơn, chi phí tối ưu hơn; L/C được chấp nhận rộng rãi hơn tại thị trường quốc tế; Mở rộng hành lang thương mại sang các thị trường mới nổi.

Xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực tài sản số

Song song đó, Nam A Bank cũng đang xúc tiến các hoạt động kết nối và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền số, công nghệ Blockchain nhằm tối ưu hóa quản lý tài sản.

Tiền số và Blockchain không còn là khái niệm xa lạ mà đang dần trở thành "xương sống" cho sự phát triển của hệ thống tài chính hiện đại. Đây cũng là tầm nhìn dài hạn của Ngân hàng nhằm chủ động đón đầu xu hướng tài chính.

4e5de9e4c85b46051f4a.jpg
Đại diện Lãnh đạo Nam A Bank làm việc cùng đại diện Ngân hàng Bison Bank

Cụ thể, Ngân hàng cũng đã có buổi làm việc và tiếp xúc với Bison Bank – ngân hàng đầu tiên tại Châu Âu triển khai thành công các dịch vụ liên quan đến tài sản số dưới sự cấp phép của Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha.

Với thế mạnh đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán tiền số và quản lý gia sản, Bison Bank được đánh giá là đối tác chiến lược phù hợp với định hướng thành lập ngân hàng con của Nam A Bank tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Việc xúc tiến hợp tác cùng các đối tác am hiểu sâu về công nghệ như Bison Bank không chỉ giúp Nam A Bank chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực vận hành tại VIFC, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới, góp phần thúc đẩy tiến trình hoàn thiện khung pháp lý và hạ tầng công nghệ cho tài sản số tại Việt Nam trong tương lai gần.

Nam A Bank ký kết hợp tác cùng IFC.
Nam A Bank ký kết hợp tác cùng IFC.

Những bước đi chiến lược trong việc mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, Nam A Bank không chỉ khẳng định vị thế trên thị trường tài chính. Những nỗ lực này không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức mà còn đưa thương hiệu Việt vươn tầm và đứng vững trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây chính là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững, không ngừng đổi mới để mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng và nền kinh tế.

