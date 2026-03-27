Xoài Khánh Hòa sai trĩu quả, ngọt thanh thơm nức

Thái Lâm - Hồ Nam

TPO - Cuối tháng 3, những vườn xoài ở tỉnh Khánh Hòa đã vào độ trĩu quả, vàng óng dưới nắng, sẵn sàng đón du khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức vị ngọt đặc trưng của "xứ xoài" miền Trung.

c-img-0942-6576.jpg
Những ngày này, về với xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa﻿), du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những vườn xoài Úc rộng lớn đang vào mùa thu hoạch.
tp-c_img-0929.jpg
Dưới cái nắng đặc trưng của miền Trung, từng chùm xoài chín vàng, căng mọng đung đưa trên cành, tạo nên một bức tranh nông nghiệp vừa bình dị, vừa tràn đầy sức sống.
tp-c_img-0948.jpg
Theo thống kê, xã Cam Lâm hiện có hơn 10.000 ha xoài, trong đó xoài Úc chiếm diện tích lớn. Sản lượng dồi dào cùng chất lượng ổn định đã giúp nơi đây được mệnh danh là "thủ phủ xoài" của Khánh Hòa.
tp-c_img-0925.jpg
Không dừng lại ở sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, người dân Cam Lâm mạnh dạn mở cửa vườn đón khách tham quan. Mô hình này nhanh chóng thu hút du khách bởi sự gần gũi, chân thực và trải nghiệm khác biệt.
tp-c_img-0947.jpg
Anh Đặng Thế Truyền (chủ vườn xoài ở xã Cam Lâm) chia sẻ: Về với xứ xoài Cam Lâm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những vườn xoài Úc rộng lớn và sai trĩu quả. Từng hàng xoài thẳng tắp, tán lá xanh mướt xen lẫn những chùm quả chín mọng, nhìn rất đã mắt.
tp-c_img-0944.jpg
"Không chỉ bán trái, chúng tôi muốn khách đến để trải nghiệm, để hiểu hơn về công sức của người trồng xoài", anh Đặng Thế Truyền chia sẻ.
c-img-0949.jpg
Khi đến Cam Lâm, du khách không chỉ được dạo bước dưới những tán xoài xanh mát, mà còn được nghe kể về hành trình gắn bó của người dân với cây xoài.
tp-c_img-0927.jpg
Điểm nhấn là du khách có thể tự tay chọn những trái xoài chín vàng, thưởng thức ngay tại chỗ với vị ngọt thanh và thơm dịu đặc trưng.
tp-c_img-0945.jpg
Trong bối cảnh du lịch Khánh Hòa ngày càng phát triển, mô hình du lịch nông nghiệp tại xã Cam Lâm đang dần khẳng định vị thế. Không ồn ào, náo nhiệt, những vườn xoài trĩu quả mang đến cho du khách một không gian yên bình, gần gũi với thiên nhiên và đời sống bản địa.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

#Tiền Phong Marathon #Marathon #Giải Vô địch Quốc gia Marathon #Vô địch Marathon Quốc gia #Báo Tiền Phong #Khánh Hoà #Nha Trang #Ninh Thuận #Runner #Đón ánh bình minh #Xoài Cam Lâm #Vườn xoài trĩu quả

