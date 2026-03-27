FPT góp mặt cùng các tên tuổi toàn cầu trong mảng Agentic AI

FPT chính thức được xướng tên tại hạng mục Agentic AI trong khuôn khổ giải thưởng Artificial Intelligence Excellence Awards 2026 cho nền tảng Agentic AI doanh nghiệp - IvyChat. Đây là giải thưởng do Business Intelligence Group tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, sản phẩm và cá nhân ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra tác động thực tiễn rõ rệt.

Sự ghi nhận này tái khẳng định khả năng ứng dụng hiệu quả Agentic AI của IvyChat trong doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành có quy định khắt khe như Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm (BFSI). Nền tảng này kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn dựa trên kiến ​​thức, khả năng tự động thực hiện tác vụ, triển khai đa kênh, và tích hợp với hệ thống doanh nghiệp, nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và đảm bảo khả năng vận hành ổn định, có kiểm soát. Để khai thác tối đa các năng lực này, doanh nghiệp cần tăng tốc chuyển dịch lên nền tảng đám mây và thúc đẩy chuyển đổi theo hướng AI-native.

Giải thưởng này tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng và sự tín nhiệm của thị trường dành cho IvyChat. Trong 12 tháng qua, nền tảng đã tiếp cận ngày càng nhiều khách hàng quốc tế. Đầu năm nay, nền tảng cũng được vinh danh ở vị trí cao nhất (Leader) trong báo cáo Phần mềm ứng dụng AI khi giao tiếp với khách hàng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trước đó, IvyChat cũng đã đạt giải Bạc tại Globee® Awards 2025 và giải Vàng Stevie® Award 2024. Điều này khẳng định FPT đang từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, đặc biệt trong các giải pháp AI có tính bảo mật, quản trị cao và hiệu quả vận hành vượt trội ở quy mô lớn.

“Tại FPT, chiến lược AI-First không chỉ là định hướng phát triển công nghệ mà còn là cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc chuyển đổi doanh nghiệp,” ông Đào Duy Cường, Giám đốc Chuyển đổi số và Công nghệ FPT Software, Tập đoàn FPT chia sẻ. “Chúng tôi tin rằng Agentic AI sẽ mở ra làn sóng ứng dụng công nghệ tiếp theo, giúp các tổ chức vượt qua giai đoạn triển khai AI đơn lẻ để đưa trí tuệ nhân tạo tích hợp sâu hơn vào quy trình vận hành, ra quyết định và thực thi. Thông qua các khoản đầu tư liên tục, FPT cam kết đồng hành cùng các khách hàng trong việc đưa công nghệ AI thế hệ mới vào triển khai ở quy mô lớn, qua đó mang lại những hiệu quả rõ nét trong quản trị vận hành và kết quả kinh doanh.”

Ông Russ Fordyce, Giám đốc phụ trách chương trình Vinh danh của Business Intelligence Group, nhận xét: “AI đã thực sự hiện diện! Năm 2026 là câu chuyện về thực thi và kết quả thực tế. FPT ghi dấu với những thành tựu trong Agentic AI, chính điều này đã phản ánh đúng xu hướng thị trường: AI phải đi vào thực tiễn, giải quyết các bài toán cụ thể, tạo dựng niềm tin và mang lại giá trị có thể đo lường được. Sự ghi nhận này tôn vinh một tập thể không chỉ đang tham gia vào làn sóng chuyển dịch AI, mà còn góp phần định hình những tiến bộ mang lại giá trị thực sự có ý nghĩa.”

Giải thưởng Artificial Intelligence Excellence Awards tôn vinh các công ty, sản phẩm, đội ngũ và cá nhân đang đưa AI vượt ra khỏi giai đoạn thử nghiệm để tiến tới triển khai thực tiễn, có trách nhiệm trên nhiều lĩnh vực và ứng dụng. Năm nay, chương trình đã vinh danh các đơn vị chiến thắng đến từ 36 ngành và hơn 15 quốc gia, dựa trên tiêu chí đánh giá về hiệu quả ứng dụng AI trong việc nâng cao hiệu suất, giảm trở ngại vận hành, giải quyết các thách thức và tạo ra tác động hiệu quả.

Kể từ năm 2013, giải thưởng Artificial Intelligence Excellence Awards tôn vinh các tổ chức, sản phẩm, đội nhóm và cá nhân ứng dụng công nghệ AI để giải quyết các bài toán thực tiễn. Chương trình đánh giá các sáng kiến trên 46 nhóm ứng dụng AI và 36 ngành nghề, ghi nhận những đổi mới góp phần cải thiện trải nghiệm con người và thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Với hội đồng giám khảo là các lãnh đạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm, quy trình chấm điểm minh bạch và tiêu chí rõ ràng, giải thưởng hướng tới tôn vinh những nỗ lực đưa AI trở thành công cụ phục vụ con người và phát triển bền vững.

Business Intelligence Group (BIG) là tổ chức trao giải độc lập, ghi nhận các thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh từ năm 2012. Đến nay, BIG đã bước sang mùa giải thứ 14, với 12 chương trình thường niên trải rộng trên nhiều lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, dịch vụ khách hàng, điện toán đám mây, phát triển bền vững, bán hàng và tiếp thị, văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ. Danh mục giải thưởng của BIG gồm có BIG Innovation Awards, AI Excellence Awards, Fortress Cyber Security Awards, Excellence in Customer Service Awards, Stratus Awards for Cloud Computing, Sustainability Awards, SAMMY Awards for Sales and Marketing, Best Places to Work Awards, Herizon Awards, We Love Tech Awards, NAA Top Employers Award, and BIG Awards for Business.

Không dựa trên bình chọn đại chúng, các giải thưởng của BIG được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia theo bộ tiêu chí rõ ràng, nhằm tìm ra những tổ chức, sản phẩm và cá nhân tạo ra giá trị thực và có thể đo lường. Các đơn vị được vinh danh không chỉ nhận chứng nhận, mà còn được hỗ trợ truyền thông bài bản – từ xác thực danh hiệu bằng công nghệ blockchain, phát hành thông cáo báo chí, đến cung cấp nội dung cho mạng xã hội và cơ hội tiếp cận cộng đồng hơn một triệu chuyên gia kinh doanh trên toàn cầu.