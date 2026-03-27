Giá xăng RON 95 giảm hơn 5.600 đồng/lít

TPO - Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh từ 24h ngày 26/3 sau khi Chính phủ quyết định đưa hàng loạt sắc thuế về 0%, trong đó xăng RON 95 giảm tới hơn 5.600 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu trong nước, áp dụng từ 24h ngày 26/3 sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định đưa thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu về mức 0%.

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 4.749 đồng/lít về còn 23.326 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 5.625 đồng/lít về còn 24.332 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 2.459 đồng/lít về còn 35.440 đồng/lít, dầu hỏa giảm 971 đồng/lít về mức 35.384 đồng/lít. Dầu mazut ngược chiều tăng 1.503 đồng/kg, lên 21.748 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh.

Đáng chú ý, trong kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, thay vào đó để giá trong nước phản ánh trực tiếp xu hướng giảm của giá dầu thế giới.

Liên Bộ cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành chịu tác động từ nhiều yếu tố đan xen như xung đột địa chính trị tại Trung Đông, diễn biến Nga – Ukraine, cùng với thông tin Mỹ và Iran nối lại đàm phán.

Bên cạnh đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh đã góp phần kéo giá thành phẩm xăng dầu giảm sâu. Diễn biến này tạo dư địa lớn để cơ quan điều hành thực hiện một đợt giảm giá mạnh trong nước, thay vì tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như các kỳ trước.

Điểm đáng chú ý nhất của kỳ điều hành lần này không chỉ nằm ở mức giảm sâu, mà ở cách thức điều hành: kết hợp đồng thời công cụ thuế và tín hiệu thị trường.

Dữ liệu so sánh cho thấy, sau điều chỉnh, giá xăng của Việt Nam tiếp tục ở mức thấp hơn hoặc tương đương nhiều nước trong khu vực.

Cụ thể, giá xăng tại Việt Nam khoảng 24.332 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với Singapore (trên 71.000 đồng/lít), và cũng thấp hơn Trung Quốc, Lào hay Campuchia.

Điều này cho thấy dư địa điều hành vẫn được kiểm soát tốt, đồng thời góp phần ổn định mặt bằng giá và tâm lý thị trường trong bối cảnh biến động năng lượng toàn cầu còn phức tạp.

Bộ Công Thương cho biết, sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Liên Bộ cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới để kịp thời điều hành giá phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.