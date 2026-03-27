FPT nâng cấp nền tảng số cho tập đoàn viễn thông hàng đầu Malaysia

FPT vừa ký hợp đồng nâng cấp nền tảng số cho U Mobile – nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu Malaysia, đồng thời là đơn vị mới nhất triển khai 5G tại quốc gia này. Theo đó, FPT sẽ triển khai các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm mang đến cho khách hàng của U Mobile những trải nghiệm liền mạch, thông minh hơn trên nền tảng di động và web.

Lễ ký kết giữa FPT và U Mobile diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Hợp tác tập trung nâng cấp nền tảng số dành cho các khách hàng của U Mobile, bao gồm website và ứng dụng di động. Từ đó, trải nghiệm của người dùng mượt mà hơn trong việc tiếp cận dịch vụ và được cá nhân hóa dựa trên dữ liệu. Năng lực triển khai toàn cầu, hạ tầng công nghệ, kinh nghiệm AI và khả năng làm chủ công nghệ chiến lược của FPT, kết hợp với các nền tảng số cùng chiến lược gắn kết khách hàng của U Mobile, sẽ thúc đẩy tự động hóa, tối ưu quy trình vận hành và mở rộng năng lực AI, qua đó nâng cao hiệu quả tổng thể của hệ sinh thái dịch vụ số U Mobile.

Các cải tiến này sẽ đảm bảo sự thuận tiện trong trải nghiệm, cho phép khách hàng chủ động thực hiện các yêu cầu của mình, rút ngắn các bước cần hỗ trợ trực tuyến. Bên cạnh đó, việc phân tích dữ liệu theo thời gian thực và tinh gọn quy trình cũng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành. Cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều được phục vụ tốt hơn nhờ tốc độ phản hồi nhanh chóng và trải nghiệm liền mạch trên toàn bộ các kênh trực tuyến của U Mobile.

Ông Neil Tomkinson, Giám đốc Công nghệ Thông tin U Mobile, cho biết: “U Mobile lựa chọn FPT đồng hành trong giai đoạn tiếp theo nhằm mang lại trải nghiệm số xuyên suốt cho khách hàng. Là nhà cung cấp mạng 5G mới nhất tại Malaysia, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo trải nghiệm ULTRA5G nhất quán từ đầu đến cuối. Với năng lực AI và kinh nghiệm đa ngành của FPT, chúng tôi kỳ vọng mang đến những trải nghiệm thông minh, cá nhân hóa và mang lại hiệu quả rõ rệt cho khách hàng”.

Ông Nguyễn Trần Hùng, Giám đốc FPT khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn FPT chia sẻ: “FPT đã triển khai các giải pháp ứng dụng AI cho các doanh nghiệp trong khu vực, trên nhiều lĩnh vực. Dựa trên năng lực triển khai toàn cầu và đội ngũ nhân sự giàu chuyên môn, chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng U Mobile trong hành trình thúc đẩy sự phát triển của Malaysia, hướng tới một tương lai tăng cường kết nối, ứng dụng công nghệ thông minh và không ngừng đổi mới”.

Ông Trần Hồng Chung, Giám đốc Công ty FPT Malaysia, Tập đoàn FPT khẳng định: “Với hai thập kỷ hoạt động tại Malaysia, FPT đã đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế số và trở thành đối tác công nghệ uy tín của nhiều doanh nghiệp hàng đầu quốc gia này. Trên nền tảng vững chắc đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ mở rộng thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa FPT và U Mobile trong thời gian tới.”

Gia nhập thị trường Malaysia từ năm 2006, FPT đã phát triển thành một doanh nghiệp công nghệ toàn diện và đạt chứng nhận MSC – danh hiệu uy tín do Chính phủ Malaysia trao cho các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế số quốc gia. Hiện nay, FPT cung cấp các giải pháp và dịch vụ tư vấn chuyển đổi số toàn diện trong các lĩnh vực AI, dịch vụ quản trị và điện toán đám mây cho các khách hàng thuộc nhiều ngành trọng yếu như tài chính – ngân hàng – bảo hiểm, năng lượng – tiện ích, y tế và khu vực công tại Malaysia cũng như trên toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được củng cố bởi năng lực triển khai các dự án quy mô lớn trên toàn cầu của FPT, tiêu biểu là hợp đồng kéo dài 5 năm trị giá 256 triệu USD với một tập đoàn năng lượng hàng đầu Đông Nam Á – hợp đồng lớn nhất trong lịch sử công ty. Trong thời gian tới, FPT sẽ tiếp tục mở rộng danh mục giải pháp với AI là “vũ khí chiến lược”, nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số ngày càng tăng trong khu vực cũng như trên toàn cầu.