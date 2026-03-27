Giá vàng tiếp đà giảm mạnh

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mức 171,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng giảm theo giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý 168 - 171 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn Mi Hồng 169 - 171,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 168 - 171 triệu đồng/lượng…
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.399 USD/ounce, giảm 30 USD so với sáng qua, giảm 116 USD so với sáng qua.
Giá bạc cũng giảm theo giá vàng. Cụ thể, chiều qua, bạc thỏi Phú Quý ở mức 70 triệu đồng/kg, giảm 5 triệu đồng/kg; bạc Ancarat 68 triệu đồng/kg... Sáng nay, giá bạc thế giới ở mức 68 USD/ounce.
Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.102 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua.
Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.847 - 26.357 đồng/USD.
Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Cục quản lý ngoại hối cũng được giảm về khoảng 23.897 - 26.307 đồng/USD.
Tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 26.107 - 26.357 đồng/USD, giảm 2 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.
Trên thị trường tự do, giá USD hiện ở quanh mốc 27.820 - 27.870 đồng/USD, giảm mạnh tới 130 đồng cả hai chiều so với sáng qua.