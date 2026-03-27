Khám phá 'mỹ vị' với thịt heo nhập khẩu Hoa Kỳ

FujiMart đồng hành cùng Hiệp hội Xuất khẩu thịt Hoa Kỳ quảng bá thịt heo nhập khẩu chính ngạch từ Mỹ với mức giá dễ tiếp cận cho người Việt, diễn ra từ 25/3 đến 8/4/2026 tại 15 chi nhánh FujiMart.

Từ ngày 25/3 đến 8/4, FujiMart Việt Nam hân hạnh phối hợp cùng Hiệp hội Xuất khẩu thịt Hoa Kỳ (USMEF), Hội đồng Tiếp thị Ngô bang Indiana (Indiana Corn Marketing Council) và Liên minh Đậu nành bang Indiana (Indiana Soybean Alliance), chính thức tổ chức “Lễ hội thịt heo Mỹ”. Chương trình này không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng của mối quan hệ hợp tác thương mại nông sản giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mà còn mở ra cơ hội để người tiêu dùng thủ đô tiếp cận nguồn thực phẩm cao cấp, an toàn và giàu dinh dưỡng với chi phí tối ưu.

Nhân dịp lễ hội này, người dân thủ đô có cơ hội trải nghiệm các loại nông sản chuẩn Mỹ với mức giá ưu đãi từ 25/3 đến 8/4/2026 tại 15 điểm bán trong hệ thống FujiMart.

Màn khởi động trang trọng với sự tham gia của các đại diện cấp cao

Ngày 25/3, FujiMart Việt Nam đã đón tiếp các đại diện cấp cao tới từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và tập đoàn đối tác chiến lược trong siêu thị FujiMart 67 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Đây là địa điểm mang tính biểu tượng nằm tại trung tâm ngoại giao của Thủ đô, phù hợp với tính chất quốc tế của chương trình.

Nhân dịp này, FujiMart Việt Nam vinh dự tiếp đón các vị khách quý:

• Ông Luke J. Lindberg - Thứ trưởng phụ trách Thương mại và Đối ngoại Nông nghiệp

• Ông Ralph Bean - Tham tán Nông Nghiệp, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

• Bà Sabrina Yin - Giám Đốc Khu Vực ASEAN (Regional Director, ASEAN)

• Cùng các thành viên đại diện đến từ USDA, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và đối tác chiến lược.

Các đại diện từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, USDA, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong chuyến thăm siêu thị FujiMart 67 Trần Phú – Ba Đình và gặp gỡ ban lãnh đạo FujiMart Việt Nam vào chiều ngày 25/3/2026.

Chiến dịch lan tỏa tại 15 điểm bán của FujiMart

Để đảm bảo mọi khách hàng tại Hà Nội đều có thể tiếp cận chương trình, FujiMart đã đồng loạt triển khai chiến dịch tại 15 siêu thị có vị trí địa lý thuận tiện và không gian tối ưu để trưng bày khu vực quảng bá thịt heo Mỹ. Danh sách FujiMart tại Hà Nội tổ chức “Lễ hội thịt heo Mỹ” bao gồm: FujiMart Lê Duẩn, FujiMart Hoàng Cầu, FujiMart Tây Sơn, FujiMart Huỳnh Thúc Kháng, FujiMart Trần Phú – Hà Đông, FujiMart 89 Lạc Long Quân, FujiMart Chính Kinh, FujiMart Lê Văn Lương, FujiMart Lê Đại Hành, FujiMart Ngọc Khánh, FujiMart Tân Mai, FujiMart Trung Yên, FujiMart Trần Phú – Ba Đình, FujiMart 174 Lạc Long Quân và FujiMart Định Công.

Sự phủ sóng rộng khắp này khẳng định cam kết của FujiMart trong việc mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng khi tìm kiếm nguồn thực phẩm nhập khẩu chính ngạch.

Danh mục sản phẩm đặc biệt, từ thực phẩm tươi sống đến đồ hộp tiện lợi

Trong khuôn khổ chương trình, FujiMart giới thiệu nhóm sản phẩm đặc sắc được tuyển chọn kỹ lưỡng để phù hợp với thói quen nấu nướng của người Việt nhưng vẫn giữ nguyên đẳng cấp chất lượng Mỹ.

Người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm các phần cắt thịt heo Mỹ cao cấp, nổi tiếng với độ mềm, ngọt và vân mỡ đều:

• Nạc vai heo Mỹ: Phù hợp cho các món kho, xào hoặc băm nhỏ, đảm bảo độ mềm mọng.

• Sườn cánh buồm: Lựa chọn hoàn hảo cho các bữa tiệc nướng BBQ hoặc món sườn chua ngọt chuẩn vị.

• Sụn non heo Mỹ: Độ giòn sần sật đặc trưng, là nguyên liệu yêu thích cho các món canh hoặc lẩu.

Tất cả sản phẩm thịt tươi sống đều được nhập khẩu theo quy trình nghiêm ngặt, trải qua khâu kiểm dịch và bảo quản lạnh sâu để duy trì độ tươi ngon như vừa xuất xưởng tại Mỹ.

Bên cạnh thịt tươi, chương trình còn giới thiệu dòng thịt heo Mỹ đóng hộp SPAM – thương hiệu có lịch sử lâu đời và là biểu tượng của sự tiện lợi cao cấp. Với nhiều hương vị khác nhau, SPAM không chỉ là món ăn nhanh mà còn có thể biến tấu đa dạng trong các món cơm chiên, sandwich, món hầm Budae-jjigae (Hàn Quốc), xào với rau củ,… mang lại trải nghiệm ẩm thực đa văn hóa ngay tại nhà.

Lễ hội tại FujiMart không chỉ đặc sắc bởi chương trình giới thiệu sản phẩm uy tín, khuyến mại lớn, mà siêu thị còn tận tâm chuẩn bị các món ăn thử cho khách hàng dễ dàng thưởng thức và lựa chọn mặt hàng phù hợp.

Chương trình ưu đãi: Trải nghiệm chuẩn Mỹ - Chi phí Việt

Nhằm tri ân khách hàng và khuyến khích người tiêu dùng làm quen với các dòng sản phẩm mới, FujiMart triển khai mức chiết khấu hấp dẫn từ ngày 25/3/2026 đến hết ngày 8/4/2026. Bên cạnh đó, với hóa đơn mua thịt heo Mỹ và thịt heo Mỹ đóng hộp trị giá tương đương 190,000 đồng và 249,000 đồng, sẽ có cơ hội nhận Phiếu mua hàng (Voucher) 20,000 đồng và 30,000 đồng.

Hơn nữa, khách hàng còn có cơ hội tham gia các buổi dùng thử sản phẩm (sampling) được chế biến trực tiếp bởi các đầu bếp chuyên nghiệp, giúp khách hàng cảm nhận trực quan hương vị khác biệt của thịt heo Mỹ. Mười lăm chi nhánh FujiMart phụ trách tổ chức hoạt động ăn thử thịt heo Mỹ vào các ngày cuối tuần trong thời gian chương trình có hiệu lực, khung giờ 10h00 - 12h00 và 16h30 - 18h30.

Việc hợp tác với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ không chỉ dừng lại ở một chương trình khuyến mãi ngắn hạn. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của FujiMart nhằm đa dạng hóa nguồn cung ứng quốc tế.

Đại diện công ty FujiMart Việt Nam chia sẻ: “Phương châm của chúng tôi là 'Fresh Everyday - Tươi ngon mỗi ngày’. Chúng tôi hiểu rằng người tiêu dùng Việt Nam ngày càng khắt khe hơn về nguồn gốc và chất lượng thực phẩm. Việc đưa thịt heo Mỹ – một trong những loại thịt có tiêu chuẩn an toàn cao nhất thế giới – vào hệ thống là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của chúng tôi để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho khách hàng.”

"Lễ hội thịt heo Mỹ” tại FujiMart hứa hẹn sẽ tạo nên một cú hích lớn trong thị trường bán lẻ thực phẩm quý I năm 2026. Sự kết hợp giữa quy trình kiểm soát chất lượng của Hoa Kỳ và phong cách phục vụ tận tâm của FujiMart chắc chắn sẽ làm hài lòng những thực khách khó tính nhất.

