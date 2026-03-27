Giảm thuế xăng dầu về 0%: Thêm lực đỡ cho người dân, doanh nghiệp

TPO - Quyết định đưa ba sắc thuế đối với xăng, dầu về mức 0% từ đêm 26/3 được đánh giá là bước đi nhanh và quyết liệt của Chính phủ trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng vọt. Động thái này không chỉ giúp giá xăng giảm mạnh, mà còn góp phần ổn định tâm lý thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Tối 26/3, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Quyết định có hiệu lực ngay từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Quyết định giảm hàng loạt sắc thuế về 0%, giúp giá xăng dầu giảm mạnh, trong đó xăng RON 95 giảm tới hơn 5.600 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh từ 24h ngày 26/3 sau khi Chính phủ quyết định đưa hàng loạt sắc thuế về 0%.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội tư vấn thuế Việt Nam - cho rằng, đây là động thái điều hành rất nhanh, kịp thời của Chính phủ. Bởi, biến động giá xăng dầu không chỉ tác động đến một ngành hay một nhóm đối tượng mà ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế. Do đó, việc Chính phủ chủ động vào cuộc sớm và quyết liệt là điều rất đáng ghi nhận.

Bà Hải cho biết, ngay từ khi giá dầu thế giới bắt đầu tăng mạnh do những biến động quốc tế, Chính phủ đã liên tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về mức thấp, sử dụng Quỹ bình ổn để hạ nhiệt giá trong nước, đồng thời chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm nguồn cung, yêu cầu các doanh nghiệp không được găm hàng.

Ngoài các giải pháp ngắn hạn, Chính phủ đã có những bước đi dài hạn như yêu cầu tăng cường dự trữ xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng trước các kịch bản biến động phức tạp.

“Những động thái điều hành vừa qua không chỉ giúp thị trường ổn định nhanh chóng mà còn tạo tâm lý yên tâm cho người dân và doanh nghiệp. Đây là điều rất tích cực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn hiện nay”, bà Hải đánh giá.

Triển khai quyết định của Thủ tướng, Cục Thuế vừa có công điện hoả tốc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị điều kiện đảm bảo thi hành.

Bộ Tài chính cho biết, việc giảm hết thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay là giải pháp cấp bách và hiệu quả nhằm ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại eo biển Hormuz đang tạo ra “nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay.

Giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng và kéo theo mặt bằng giá năng lượng thế giới và trong nước tăng mạnh. Các tác động này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước làm giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân

Theo Bộ Tài chính, dự kiến, với mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thời gian áp dụng từ 26/3 - 15/4, sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, đây là khoản tiền quan trọng hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

“Cùng với các giải pháp khác của Chính phủ, việc sử dụng các công cụ về thuế để góp phần bình ổn giá xăng, dầu trong nước được kỳ vọng là biện pháp hữu hiệu và cần thiết, thể hiện sự hỗ trợ, đồng hành của Chính phủ, các Bộ, ngành với người dân và doanh nghiệp”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.