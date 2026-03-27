TTC IZ chủ động hiện thực hóa lộ trình xây dựng khu công nghiệp sinh thái

Ngày 26/3/2026, Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) đã phối hợp cùng ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức chương trình đào tạo chuyên đề “Công trình xanh - Green Building” nhằm kết nối nguồn lực quốc tế và tài chính xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trước xu thế chuyển dịch kinh tế xanh.

Nâng tầm năng lực thực thi công trình xanh theo chuẩn quốc tế

Theo đó, chương trình tập trung cập nhật xu hướng xây dựng bền vững và giải pháp tối ưu chi phí vận hành ngay từ giai đoạn thiết kế, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi sang mô hình Khu công nghiệp sinh thái.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia từ IFC, doanh nghiệp được đào tạo và trực tiếp thực hành trên công cụ EDGE App do IFC phát triển để tính toán chính xác mức tiết kiệm năng lượng, nước và vật liệu cho công trình, từ đó có thể đề ra các giải pháp cụ thể nhằm giảm phát thải carbon, gia tăng cơ hội tiếp cận các chương trình tín dụng xanh ưu đãi từ OCB - hiện đang triển khai gói tín dụng dành cho các dự án thân thiện với môi trường với sự hỗ trợ của IFC và Chính phủ Úc.

Các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, Tây Ninh tham dự chương trình đào tạo “Công trình xanh - Green Building”

Kiện toàn hạ tầng theo tiêu chuẩn sinh thái

Trong chiến lược dài hạn, TTC IZ xác định chuyển đổi sang mô hình Khu công nghiệp sinh thái là giải pháp trọng tâm nhằm tối ưu vận hành và nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động chính sách môi trường. TTC IZ từng bước chuẩn hóa lộ trình phát triển theo tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời gia tăng tính minh bạch để khẳng định vị thế dẫn dắt trong phân khúc bất động sản công nghiệp xanh.

Hiện thực hóa cam kết này, TTC IZ đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng năng lượng sạch với tổng công suất điện mặt trời áp mái đạt 13,8 MWp, trực tiếp đưa cường độ phát thải trung bình tại khu công nghiệp xuống mức 0,69 tấn CO 2 e/tỷ đồng doanh thu. Song song đó, năng lực xử lý nước thải toàn khu được nâng lên 31.000 m³/ngày đêm (đảm bảo chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT) cùng tỷ lệ phủ xanh duy trì ở mức 14,34% (tương đương 109 ha). Hệ sinh thái hạ tầng hiện hữu này không chỉ tạo nền tảng cho các hoạt động cộng sinh công nghiệp mà còn hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các rào cản thuế carbon (CBAM) khi xuất khẩu.

Nhà máy xử lý nước thải đang hoạt động tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, đảm bảo nguồn nước được xử lý trước khi xả thải ra môi trường

Tiếp nối lộ trình, TTC IZ dự kiến hoàn tất xây dựng thêm nhà máy xử lý nước thải công suất 15.000 m³/ngày đêm và phát triển tòa nhà văn phòng xanh vào năm 2027 với tổng kinh phí đầu tư khoảng 180 tỷ đồng. Dự án Smart Eco-Industrial Park (EIP model) này chính là cột mốc khẳng định năng lực thực thi của TTC IZ trong việc nâng cấp giá trị tài sản và cung cấp các giải pháp hạ tầng thông minh cho nhà đầu tư.

Khơi thông tài chính xanh và tối ưu giá trị đầu tư

Bên cạnh việc kiện toàn hạ tầng, TTC IZ đóng vai trò chủ động điều phối, kết nối doanh nghiệp nội khu với các giải pháp tài chính bền vững từ OCB. Hiệu quả thực tế được ghi nhận khi gần 20 doanh nghiệp đã đăng ký quan tâm tiếp cận các gói tín dụng xanh thông qua sự hỗ trợ của TTC IZ, giúp hóa giải trực tiếp áp lực vốn đầu tư ban đầu cho các dây chuyền sản xuất bền vững.

Dự kiến 2027, TTC IZ kiến tạo tòa nhà văn phòng xanh trong lộ trình chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái

Đối với các nhà đầu tư và cổ đông, chiến lược Khu công nghiệp sinh thái gia tăng giá trị định giá tài sản và duy trì tỷ lệ lấp đầy bền vững thông qua việc thu hút nhóm khách hàng FDI chất lượng cao. Việc chuẩn hóa dữ liệu theo chuẩn mực quốc tế còn cho phép công ty tiếp cận các nguồn tài chính xanh với lãi suất ưu đãi, giúp trực tiếp tối ưu hóa chi phí vốn và nâng cao lợi nhuận thuần. Đây chính là chìa khóa để TTC IZ bảo vệ dòng tiền dài hạn và gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc theo hướng bền vững.