Cổ phiếu bất động sản đua trần

Sau nhịp điều chỉnh hơn 13 điểm ở phiên 26/3, thị trường bước vào ngày 27/3 với tâm thế khá thận trọng. VN-Index rung lắc nhẹ quanh tham chiếu trong gần một giờ đầu phiên sáng, có thời điểm lùi xuống dưới mốc 1.650 điểm khi lực bán vẫn rải rác ở một số cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn. Tuy nhiên, trạng thái này không kéo dài.

Dòng tiền bắt đáy bắt đầu nhập cuộc rõ nét ở nhóm bất động sản. Hàng loạt mã tăng trần hoặc cận trần với thanh khoản bùng nổ như PDR, DIG, KBC, HDC, DXS, SCR, TAL. DXG dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường, CEO, TCH, KDH, NLG, AGG, BCM, KHG… cũng tăng mạnh từ 3-5%.

Đáng chú ý, cổ phiếu mã vừa và nhỏ ghi nhận dư mua giá trần hàng triệu đơn vị, như DXS, PDR, HHS. Sự đồng thuận cũng ghi nhận ở nhóm chứng khoán. SHS, SBS tăng trên 7%, VIX tiếp tục “nóng” với gần 40 triệu cổ phiếu khớp lệnh, MBS, CTS, APS, DSE đồng loạt tăng khá.

Nhóm ngân hàng cũng đóng vai trò giữ nhịp với CTG, HDB, BID, TPB, ABB, VBB tăng tốt; chỉ còn STB và PGB điều chỉnh nhẹ.

Rổ VN30 là bệ đỡ quan trọng khi tăng hơn 30 điểm. GVR tăng trần, PLX tăng gần 6%, MWG, FPT, HPG cùng nhiều trụ khác đồng thuận kéo chỉ số. Nhóm dầu khí hồi phục tích cực với PLX, PVD, GAS, OIL, BSR tăng điểm, trong khi nhóm phân bón như DGC, DCM, DPM chỉ điều chỉnh nhẹ dưới 1% sau nhịp hồi mạnh trước đó.

Thanh khoản HoSE đạt hơn 23.200 tỷ đồng, cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn chưa phải mức đột biến. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 12 liên tiếp, song giá trị chỉ còn khoảng 90 tỷ đồng – thấp hơn nhiều so với các phiên trước đó. Lực bán tập trung ở STB, DGC, FPT, NVL; chiều ngược lại HPG, DCM, VIX, MWG được mua ròng đáng kể.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 28,17 điểm (1,71%) lên 1.672,80 điểm. HNX-Index tăng 4,15 điểm (1,67%) lên 252,36 điểm. UPCoM-Index tăng 1,31 điểm (+1,06%) lên 124,90 điểm.