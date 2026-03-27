Thẻ VietinBank Visa doanh nghiệp – Giải pháp tài chính ưu việt

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2026 đang biến động mạnh, việc tối ưu chi phí vận hành và linh hoạt trong thanh toán trở thành "chìa khóa" cho sự phát triển của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Thấu hiểu điều đó, VietinBank áp dụng ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Visa doanh nghiệp, mang đến giải pháp tài chính toàn diện cùng hàng loạt đặc quyền hấp dẫn.

Tối ưu chi phí, nhận quà tức thì với thẻ Visa Debit Platinum EMV Business

Đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh mở mới và chi tiêu thẻ Visa Debit Platinum Business trong thời gian triển khai chương trình, VietinBank dành tặng lộ trình quà tặng "kép" cực kỳ thiết thực ngay từ những giao dịch đầu tiên:

- Tặng 01 E-Voucher Urbox trị giá 500.000 VNĐ khi khách hàng có tổng chi tiêu từ 5.000.000 VNĐ trở lên trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày kích hoạt thẻ.

- Sau khi đạt điều kiện nhận E-Voucher đầu tiên, với 5.000.000 VNĐ chi tiêu tiếp theo trong cùng thời gian 30 ngày sẽ đủ điều kiện nhận thêm 01 E-Voucher Urbox trị giá 500.000 VNĐ.

- Mỗi khách hàng tổ chức/hộ kinh doanh được nhận tối đa 02 E-Voucher trong thời gian triển khai chương trình.

"Đặc quyền" giảm phí – Đòn bẩy cho quảng cáo và vận hành

Không chỉ dừng lại ở quà tặng, VietinBank còn trực tiếp cắt giảm gánh nặng chi phí cho toàn bộ chủ thẻ Visa Debit Business thông qua chính sách phí ưu việt:

- Giảm phí giao dịch bằng VNĐ tại các đơn vị chấp nhận thẻ nước ngoài: Phí giảm sâu từ 0,8% xuống chỉ còn 0,5% giá trị giao dịch (chưa bao gồm VAT). Đây là ưu đãi cực lớn cho các doanh nghiệp thường xuyên chi tiêu quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google, TikTok...

- Ưu đãi từ tổ chức thẻ Visa theo từng thời kỳ: Giảm đến 30% chi phí vận hành doanh nghiệp (phần mềm kế toán Misa, Google Workspace, quảng cáo TikTok,…), giảm đến 20% tại các nhà hàng, khách sạn,…

Bứt phá giao thương quốc tế với thẻ Visa Credit Platinum Corporate

Với dòng thẻ Visa Credit Platinum Corporate, VietinBank có ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch quốc tế lớn và công tác nước ngoài thường xuyên:

• Ưu đãi tỷ giá: Giảm ngay 50% phí chuyển đổi ngoại tệ (từ 3% xuống chỉ còn 1,5%/giá trị giao dịch, đã bao gồm VAT). Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể nguồn vốn khi thanh toán các đơn hàng quốc tế.

• Đặc quyền thượng lưu: Chủ thẻ tiếp tục được hưởng các ưu đãi độc quyền từ Visa theo từng thời kỳ như giảm đến 30% chi phí vận hành doanh nghiệp (phần mềm kế toán Misa, Google Workspace, quảng cáo TikTok,…), giảm đến 20% tại các nhà hàng, khách sạn,…

Với những ưu đãi thiết thực như tặng voucher chi tiêu và giảm sâu các loại phí giao dịch nội tệ, ngoại tệ, VietinBank mong muốn mang đến một giải pháp tài chính ưu việt, linh hoạt cho các doanh nghiệp/hộ kinh doanh. Đây không chỉ là chương trình khuyến mãi, mà còn là cam kết trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tối ưu hóa chi phí vận hành, từ đó tạo đà vững chắc để mở rộng cơ hội hợp tác trên trường quốc tế.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868, Email: contact@vietinbank.vn