F88 khởi động FINNOVA 2026: Từ bệ phóng fintech đến đấu trường thực chiến cho Gen Z

Sau dấu ấn từ một sân chơi fintech dành cho sinh viên từng thu hút sự quan tâm lớn trong năm 2025, F88 tiếp tục nâng cấp mô hình với FINNOVA 2026. Chương trình không chỉ dừng lại ở quy mô hay hình thức, mà được định vị như một “bước tăng tốc”, đưa người trẻ tiến gần hơn tới môi trường tài chính thực chiến.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên năng lực thực tiễn, những sân chơi mang tính thực chiến đang dần trở thành “lối đi tắt” giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách với nghề nghiệp. Kế thừa nền tảng đã tạo được sức hút từ mùa trước, FINNOVA 2026 được xây dựng với kỳ vọng tạo ra một đấu trường thực tế hơn, nơi người tham gia không chỉ học, mà trực tiếp trải nghiệm cách doanh nghiệp tài chính vận hành.

Đồng hành cùng chương trình, Học viện Ngân hàng giữ vai trò bảo trợ chuyên môn, góp phần đảm bảo tính học thuật và định hướng thực tiễn cho toàn bộ nội dung triển khai. Bên cạnh đó, FINNOVA 2026 còn có sự tham gia của các đối tác trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm, trong đó Bảo hiểm Bảo Minh là Nhà tài trợ Kim Cương và PVI là Nhà tài trợ Bạc, góp phần gia tăng nguồn lực và chất lượng cho chương trình.

Giải mã” bài toán doanh nghiệp: Khi sinh viên là người cầm lái

Khác biệt với các cuộc thi học thuật thuần túy, FINNOVA 2026 đặt 48 gương mặt xuất sắc nhất vào trung tâm của các bài toán vận hành thực tế tại F88. Ở đó, sinh viên không còn dừng lại ở việc giải đề, mà trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định như những người trong cuộc, tiếp cận cách vận hành của doanh nghiệp từ bên trong.

Các bài toán được thiết kế xoay quanh những vấn đề cốt lõi của ngành tài chính toàn diện, từ tối ưu hóa danh mục cho vay, kiểm soát rủi ro dựa trên dữ liệu cho đến nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc được tiếp cận với những tình huống gần với thực tế giúp người tham gia rèn luyện tư duy vận hành, thay vì chỉ tích lũy kiến thức mang tính lý thuyết.

Song song với đó, thí sinh được đồng hành sát sao bởi đội ngũ mentor là các quản lý cấp cao và chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - công nghệ. Quá trình tương tác trực tiếp này không chỉ giúp hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, mà còn mở ra cách tiếp cận thực tế hơn với môi trường làm việc, nơi việc thử nghiệm nhanh, điều chỉnh nhanh và học hỏi liên tục trở thành yếu tố quyết định.

Giá trị của FINNOVA không dừng lại ở trải nghiệm ngắn hạn, mà còn mở ra một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Những ứng viên nổi bật có cơ hội gia nhập chương trình Management Trainee – F88 NEXTGEN với quy trình tuyển chọn được rút gọn. Thay vì mất nhiều năm để tích lũy trước khi chạm tới các vị trí chuyên gia hoặc quản lý, các cá nhân tiềm năng có thể rút ngắn hành trình này xuống còn khoảng 24 tháng, qua đó tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp.

ESG và tài chính toàn diện: Đầu tư vào “gốc” con người

FINNOVA 2026 không chỉ là một chương trình đào tạo hay tuyển chọn nhân sự, mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn của F88 nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Đại diện F88, Ông Phạm Trần Long, Phó Tổng Giám đốc F88 chia sẻ: “Tại F88, chúng tôi đang xây dựng một nền tảng tài chính toàn diện phục vụ khách hàng bình dân. Thông qua FINNOVA, chúng tôi kỳ vọng phát triển thế hệ nhân tài đủ tâm và tầm, sẵn sàng kiến tạo các giải pháp thiết thực, mang lại giá trị tích cực tới cộng đồng - đặc biệt trong việc tháo gỡ rào cản tiếp cận tín dụng, bảo hiểm và đầu tư cho nhóm khách hàng yếu thế còn đang bị bỏ lại phía sau”.

Ông Phạm Trần Long - Phó Tổng Giám đốc F88

Ở góc độ này, FINNOVA trở thành một phần trong cách doanh nghiệp triển khai ESG - đặc biệt là yếu tố “S” (Social). Thay vì tập trung vào các hoạt động ngắn hạn, F88 lựa chọn đầu tư vào giáo dục, trao cơ hội và phát triển năng lực con người như một hướng đi bền vững hơn.

Cách tiếp cận này cho thấy một hướng đi khác trong việc thực hành ESG: bắt đầu từ “gốc”, tức là thu hẹp khoảng cách hiểu biết tài chính và xây dựng nền tảng nhân lực cho tương lai.

FINNOVA 2026 hiện đã chính thức mở đơn ứng tuyển đến hết ngày 30/04/2026. Đây được xem là cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường tài chính mang tính thực tế, đồng thời thử sức với các bài toán gắn với vận hành doanh nghiệp. Bên cạnh giá trị học hỏi và cơ hội việc làm, chương trình còn mang đến tổng giá trị giải thưởng lên đến 100.000.000 đồng, trong đó giải Nhất trị giá 50.000.000 đồng, giải Nhì 30.000.000 đồng, giải Ba 15.000.000 đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

