Phú Quốc ra quân vận động bàn giao mặt bằng cho công trình APEC

Trong đợt cao điểm kéo dài từ nay tới ngày 7/4, Đoàn công tác liên ngành của UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) tới từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất, hành lang tuyến đường ĐT.975. Giải pháp này nhằm thu hồi mặt bằng để phục vụ thi công mở rộng tuyến đường trục xuyên đảo, một trong những công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Sức ép không nhỏ

Tuyến đường ĐT.975 là trục giao thông chiến lược chạy dọc đảo Phú Quốc, để phục vụ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2027 ở Phú Quốc (APEC 2027), tuyến đường đang được thi công mở rộng lên 10 làn xe. Khi hoàn thành vào tháng 7/2027, tuyến đường sẽ đóng vai trò “xương sống”, kết nối sân bay, trung tâm hội nghị và các cụm khách sạn, hạ tầng lưu trú phía Nam đảo.

Để có mặt bằng (MB) thi công mở rộng đường ĐT.975, thời gian qua, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp giải phóng MB, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang tuyến đường. Bên cạnh các trường hợp đã đồng ý di dời, nhường MB cho dự án, vẫn còn một số hộ dân chưa di dời. Thực tế này dẫn tới khó khăn cho nhà thầu đáp ứng tiến độ thi công, khi MB sạch không liên tục, trong khi thời gian thi công để kịp đưa vào sử dụng trước APEC năm 2027 không còn nhiều.

Thời gian qua, công tác giải phóng MB được triển khai song song với thi công tuyến đường, có MB tới đâu thi công tới đó. Dù vậy, tới nay trên tuyến, còn 15 công trình cần xử lý vi phạm hành chính, tổng MB vướng chưa thể thi công còn khoảng 30%. Ngoài ra, trên công trường, một số vị trí còn vướng công trình công cộng, hệ thống điện lưới, cáp viễn thông, ống nước, biển báo… Ban Quản lý dự án đã có báo cáo chuyên đề và đang phối hợp các đơn vị liên quan xử lý các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ dự án.

Nhằm bàn giao MB cho đơn vị thi công cho kịp tiến độ dự án, UBND đặc khu Phú Quốc vừa thành lập Đoàn công tác liên ngành để tuyên truyền, vận động và xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất trên tuyến đường ĐT.975 (đoạn từ khu sân bay Phú Quốc tới khu Marriott - dài hơn 15km).

Những ngày này, đoàn công tác của đặc khu đến từng hộ dân để giải thích, vận động người dân chấp hành chủ trương, bàn giao MB phục vụ thi công dự án. Qua đó, không ít hộ dân đã chấp hành di dời tài sản, vật liệu để bàn giao MB cho dự án. Phú Quốc cũng vận động thêm nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thêm một phần chi phí cho người dân di dời tài sản.

Theo kế hoạch, sau thời gian tuyên truyền, vận động, những trường hợp không hợp tác, không tự nguyện thực hiện, Đoàn công tác sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Mở rộng đường ĐT.975 chỉ là 1 trong số 21 dự án hạ tầng chiến lược phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Loạt dự án khác cũng đang triển khai song song, như mở rộng sân bay, trung tâm hội nghị, đô thị, công trình đối ngoại, nước sạch, môi trường… Do đó, sức ép để giải phóng MB phục vụ các dự án không nhỏ với chính quyền địa phương.

Như tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, theo tiến độ đề ra (kế hoạch 61/KH-UBND), dự án còn 9 tháng để thi công. Trong khi đó, thời gian mùa mưa tại Phú Quốc đang tới gần (có thể ảnh hưởng thi công). Do đó, địa phương đang phối hợp với nhà đầu tư giải phóng MB khu vực ưu tiên khoảng 52,7ha.

Cùng vì sự phát triển

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, công tác giải phóng MB cho các dự án đối mặt không ít khó khăn do nguồn gốc đất đai phức tạp. Phú Quốc đang gấp rút đẩy nhanh công tác giải phóng MB, trong đó tập trung vận động người dân đồng thuận di dời, vận dụng linh hoạt các chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng, đúng giá, hài hòa lợi ích cho người dân. Chính quyền cũng khuyến khích các nhà đầu tư thưởng thêm 5-10% giá trị bồi thường cho những hộ dân bàn giao MB sớm. Mục tiêu cũng vì cái chung, vì sự phát triển bền vững, dài hạn của Phú Quốc.

Trong báo cáo mới đây gửi tỉnh An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, qua xác định đối tượng thu hồi đất trong các dự án APEC có rất nhiều trường hợp cha mẹ mua đất nông nghiệp (có giấy tờ), sau đó cất nhà trái phép, rồi chia cho con cái cất nhà (vẫn trên đất cha mẹ). Theo quy định hiện hành, trường hợp này chỉ tính là cha mẹ bị thu hồi đất và được giao đất tái định cư (có thu tiền), con cái không được giao đất tái định cư. Cũng có trường hợp mua đất nông nghiệp bằng giấy viết tay (chưa tách thửa), sau đó cất nhà, nay thu hồi đất không được bố trí tái định cư… Do đó, chính quyền đặc khu kiến nghị cấp tỉnh có hướng dẫn để giải quyết.

Ngoài đối mặt khó khăn về MB cho thi công, các công trình APEC tại Phú Quốc cũng đối mặt khó khăn về nguồn cung cát, đá xây dựng, giá dầu tăng cao và nguồn cung cũng là khó khăn không nhỏ với các nhà thầu. Nhu cầu đá phục vụ các dự án trọng điểm trên đảo khoảng 12.000 – 15.000 m³/ngày, nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 3.000 m³/ngày, trong khi cần tập trung đẩy nhanh thi công trước mùa mưa sắp tới (dự báo từ tháng 5/2026).