Chủ động dự trữ dầu thô, BSR nâng cao nội lực cho an ninh năng lượng quốc gia

Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ xăng dầu quốc gia, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã sớm triển khai những bước đi cụ thể để nâng cao năng lực tồn trữ dầu thô tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Từ đầu tư bổ sung bể chứa dầu thô đến nâng cấp hạ tầng xuất bán sản phẩm, BSR cho thấy vai trò của một doanh nghiệp năng lượng trọng yếu - không chỉ bảo đảm sản xuất kinh doanh, mà còn chủ động nâng cao nội lực cho an ninh năng lượng quốc gia.

Chủ động nâng cao năng lực dự trữ dầu thô

Trong Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ xăng dầu quốc gia. Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động mạnh bởi các yếu tố địa chính trị, nhất là xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, gây rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Là một đơn vị có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, BSR đã chủ động nâng cao năng lực tồn trữ dầu thô từ hơn 1 năm trước. Tháng 2/2025, BSR triển khai dự án xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô, đồng thời ký hợp đồng EPC nâng cấp, mở rộng trạm xuất sản phẩm. Đây không chỉ là quyết định đầu tư hạ tầng thông thường, mà là bước đi có tính toán nhằm tăng sức chứa dầu thô, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành và mở rộng khả năng ứng phó trước những biến động khó lường của thị trường dầu mỏ quốc tế.

Khu vực bể chứa dầu thô tại NMLD Dung Quất.

Hiện nay, NMLD Dung Quất có công suất chế biến 148.000 thùng dầu thô/ngày, dự kiến nâng lên 171.000 thùng/ngày sau khi Dự án Nâng cấp mở rộng nhà máy hoàn thành. Nhà máy hiện có 8 bể chứa dầu thô, việc đầu tư thêm bể chứa mới sẽ góp phần nâng tổng sức chứa dầu thô của nhà máy. Nhìn từ góc độ chủ đầu tư, ý nghĩa của dự án nằm ở khả năng mở rộng dự trữ, tăng cường tính an toàn cho toàn bộ hoạt động sản xuất. Với một nhà máy đang đóng góp hơn 30% nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước, việc gia tăng sức chứa dầu thô không chỉ phục vụ nhu cầu vận hành nội tại, mà còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong thu xếp nguyên liệu, giảm thiểu rủi ro trước các "cú sốc" nguồn cung và duy trì nhịp sản xuất ổn định khi thị trường bên ngoài biến động mạnh.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, việc bổ sung các bể chứa dầu thô sẽ giúp Công ty tối ưu hóa nguồn dầu thô đầu vào theo hướng đa dạng hóa, cho phép tiếp nhận và lưu trữ đồng thời nhiều chủng loại dầu thô khác nhau. Qua đó, nâng cao tính linh hoạt trong công tác nhập dầu, chủ động hơn trong điều phối vận hành và mở rộng “rổ” dầu thô nguyên liệu. Dự án không chỉ góp phần giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường năng lượng mà còn giúp tối ưu chi phí logistics, đặc biệt là chi phí lưu tàu, đồng thời nâng cao khả năng dự trữ dầu thô mang tính chiến lược. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực ứng phó của nhà máy và cũng là bước đi phù hợp với chủ trương của Chính phủ về tăng cường dự trữ năng lượng quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng.

Bồn chứa dầu thô mới đang được BSR và đơn vị nhà thầu tập trung hoàn thành để sớm đưa vào hoạt động, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Phạm Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Chủ tịch HĐQT PTSC Quảng Ngãi cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, dự án đang được thúc đẩy với nhịp độ khẩn trương nhất, chúng tôi đã hoàn thành phần lắp đặt tầng thân cuối cùng của bể chứa, góp phần hoàn thiện kết cấu chính của công trình. Chúng tôi quyết tâm đưa dự án vào vận hành trước khoảng 3 tháng so với kế hoạch”.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cho thấy quyết tâm rất lớn của Petrovietnam, BSR và các đơn vị thi công trong việc sớm nâng cao năng lực dự trữ, chuyển chủ trương tăng dự trữ theo yêu cầu của Chính phủ thành hạ tầng hiện hữu trên thực tế.

Giải bài toán an ninh năng lượng từ nhiều hướng

Với những yêu cầu từ thực tế, BSR không chỉ tiếp cận bài toán an ninh năng lượng từ phía đầu vào. Cùng với việc bổ sung bể chứa dầu thô, BSR còn triển khai nâng cấp, mở rộng trạm xuất xe bồn hiện hữu cho các sản phẩm dầu DO và Jet-A1, từ 4 trạm lên 6 trạm. Đây là một chi tiết rất quan trọng, bởi dự trữ và cung ứng là hai yếu tố không thể tách rời trong toàn bộ chuỗi bảo đảm an ninh năng lượng.

Nếu sức chứa dầu thô lớn giúp nhà máy chủ động hơn trong nhập nguyên liệu, thì việc tăng số lượng trạm xuất sản phẩm sẽ giúp nâng cao hiệu suất giao hàng, tăng khả năng xuất bán qua đường bộ và cải thiện tốc độ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cách làm này cho thấy, BSR đang đầu tư theo một tư duy chặt chẽ: tăng dự trữ đầu vào để bảo đảm vận hành ổn định, đồng thời mở rộng hạ tầng đầu ra để sản phẩm được đưa ra thị trường nhanh hơn, linh hoạt hơn. Chính chuỗi giải pháp đó thể hiện vai trò chiến lược của BSR trong bức tranh an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, mỗi quyết định đầu tư nhằm tăng sức chứa dầu thô, tăng tính linh hoạt trong thu mua nguyên liệu hay mở rộng năng lực xuất bán sản phẩm đều trực tiếp góp phần gia tăng sức chống chịu của thị trường trong nước trước những biến động quốc tế.

BSR đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định tình hình sản xuất và góp phần đáp ứng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước

Việt Nam hiện đang khẩn trương nâng cao năng lực dự trữ trong bối cảnh biến động của thị trường năng lượng thế giới. Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu hạ tầng dự trữ sản xuất đáp ứng tối thiểu 20 ngày nhập ròng trong giai đoạn 2021-2030, tăng lên 25 ngày nhập ròng trong giai đoạn sau năm 2030. Đồng thời, mục tiêu lớn hơn là đưa sức chứa dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu của cả nước đạt 75-80 ngày nhập ròng, phấn đấu đạt 90 ngày nhập ròng.

Đáng chú ý, quy hoạch xác định sẽ xây mới 1-2 kho dự trữ dầu thô tại khu vực gần các nhà máy lọc dầu, trong đó có NMLD Dung Quất. Điều đó cho thấy những gì BSR đang triển khai không chỉ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trước mắt, mà còn phù hợp với chiến lược dài hạn của quốc gia về củng cố năng lực dự trữ năng lượng.

Điểm nổi bật nhất trong hướng đi này là tinh thần chủ động, không chờ đến khi có biến động lớn mới bắt đầu tính đến dự trữ dầu thô. BSR đã sớm triển khai đầu tư bể chứa dầu thô mới, thúc đẩy tiến độ thi công, đồng thời nâng cấp hạ tầng xuất sản phẩm nhằm tạo ra năng lực vận hành linh hoạt hơn, vững vàng hơn và chủ động hơn. Đó là cách một doanh nghiệp năng lượng trọng yếu góp phần hiện thực hóa yêu cầu của Chính phủ bằng hành động cụ thể, định lượng được bằng sức chứa dự trữ dầu thô, công suất xuất hàng và khả năng bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Nói rộng hơn, đó là cách người lao động BSR đang phụng sự Tổ quốc.

Với vai trò là đơn vị đang vận hành NMLD có công suất 148.000 thùng/ngày, dự kiến nâng lên 171.000 thùng/ngày, đóng góp hơn 30% nhu cầu xăng dầu trong nước, BSR là một "mắt xích" quan trọng trong hệ thống an ninh năng lượng quốc gia. Việc BSR tăng năng lực dự trữ, cung ứng là một biểu hiện rõ ràng của tư duy hành động sớm vì mục tiêu giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.