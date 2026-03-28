Giá vàng Việt Nam cao hơn thế giới gần 30 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (28/3), giá vàng trong nước quay đầu tăng. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng gần 30 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mức 171,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng trở lại mức tương đương với vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cùng mức giá 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Vàng nhẫn SJC 168,4 - 171,4 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu bằng giá vàng miếng SJC.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.495 USD/ounce, tăng 96 USD so với sáng qua.

Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới mức kỷ lục gần 30 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc gần như đứng im. Chiều qua, bạc thỏi Phú Quý ở mức 70 triệu đồng/kg; bạc Ancarat 69 triệu đồng/kg... Sáng nay, giá bạc thế giới ở mức 69 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.100 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua.

Với biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.844 - 26.355 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.895 - 26.305 đồng/USD, giảm 2 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.105 - 26.355 đồng/USD (mua - bán), giảm 2 đồng so với sáng qua.

Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 27.102 - 27.222 đồng/USD.

