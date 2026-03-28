Mùa Vụ Thắng Lớn 2026: Hành trình tri ân thiết thực từ phân bón Cà Mau dành cho nhà nông Việt

Với mong muốn mang tới niềm vui cho nhà nông, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - HOSE: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam, tiếp tục triển khai năm thứ 5 chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn như một lời tri ân, góp phần tạo thêm động lực cho bà con nông dân. Năm nay, chương trình được triển khai với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng giá trị hơn 24 tỷ đồng và hơn 1,5 triệu giải thưởng, thể hiện sự cam kết đồng hành của doanh nghiệp với người nông dân, đặc biệt trong bối cảnh thế giới biến động như hiện nay.

Nông nghiệp đối mặt nhiều thách thức, người nông dân cần sự đồng hành từ doanh nghiệp

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp chịu tác động ngày càng rõ nét từ biến đổi khí hậu như: hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng,… ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình và hiệu quả canh tác. Theo Viện Môi trường nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), biến đổi khí hậu làm giảm năng suất một số loại cây trồng chủ lực. Cụ thể, năng suất lúa vụ xuân sẽ giảm 0,41 tấn/ha vào năm 2030 và 0,72 tấn vào năm 2050.

Bên cạnh yếu tố tự nhiên, thị trường vật tư nông nghiệp cũng có nhiều biến động, ảnh hưởng đến chi phí và việc sản xuất của người nông dân.

Trong bối cảnh này, nông dân không chỉ cần những sản phẩm phù hợp mà còn cần giải pháp canh tác hiệu quả, nguồn vật tư ổn định, đặc biệt là sự hỗ trợ, đồng hành từ doanh nghiệp để có thể yên tâm sản xuất.

Giải pháp từ doanh nghiệp: Ổn định nguồn cung và hỗ trợ kỹ thuật

Trước những biến động trên, một số doanh nghiệp đã xây dựng phương án đảm bảo ổn định nguồn cung cho thị trường. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVCFC cho biết đơn vị đã chủ động kế hoạch nhập khẩu từ quý IV/2025 nhằm sẵn sàng nguồn hàng cho các giai đoạn cao điểm “Chúng tôi đã chuẩn bị nguồn cung để đáp ứng nhu cầu chăm bón vụ đông xuân và một số khu vực chuẩn bị bước vào vụ hè thu 2026, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn hàng”..

Từ nhiều năm nay, doanh nghiệp luôn chú trọng nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với từng loại cây trồng, từng điều kiện thổ nhưỡng. Đồng thời, Phân Bón Cà Mau duy trì các hoạt động chia sẻ kiến thức và hướng dẫn kỹ thuật canh tác nhằm giúp bà con sử dụng sản phẩm hiệu quả. Những giải pháp này hướng đến mục tiêu thiết thực: hỗ trợ nông dân ổn định sản xuất, tối ưu chi phí và nâng cao năng suất.

﻿ Hoạt động thiết thực trong việc đồng hành với bà con của Phân Bón Cà Mau

Bên cạnh các giải pháp phục vụ sản xuất, doanh nghiệp cũng triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm tri ân và đồng hành cùng bà con trong các mùa vụ. Nổi bật trong đó là chương trình “Mùa Vàng Thắng Lớn”.

“Mùa Vàng Thắng Lớn” – điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đồng hành với nhà nông

Được triển khai qua nhiều năm, “Mùa Vàng Thắng Lớn” đã trở thành chương trình quen thuộc với nhiều bà con nông dân. Đây cũng là hoạt động gắn liền với dòng sản phẩm NPK Cà Mau – giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng được nhiều bà con tin dùng nhờ chất lượng ổn định và mang lại hiệu quả rõ rệt. Sau 4 mùa tổ chức, hàng triệu giải thưởng đã được trao, tiếp thêm động lực và niềm vui cho bà con sau những ngày đồng áng.

Năm 2026, chương trình được nâng cấp mạnh mẽ cả về quy mô giải thưởng lẫn trải nghiệm, với tổng giá trị chương trình hơn 24 tỷ đồng và 1.515.590 giải thưởng, cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu giải thưởng gồm: 45 xe máy Honda; 45 nhẫn vàng 01 chỉ 99,99; 500 nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 và 1.515.000 thẻ nạp điện thoại nhiều mệnh giá khác nhau từ 10.000 đến 50.000 đồng.

Mùa Vàng Thắng Lớn 2026 Mùa Vàng Thắng Lớn 2026 đã tới mang theo triệu cơ hội trúng thưởng hấp dẫn tới mang theo triệu cơ hội trúng thưởng hấp dẫn

Cách thức tham gia được thiết kế đơn giản và thuận tiện, giúp bà con dễ dàng tiếp cận và tham gia. Chỉ quét mã QR bên trong bao NPK Cà Mau bằng camera điện thoại hoặc ứng dụng Zalo, rồi điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu là bà con sẽ được tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội trúng ngay nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 hoặc thẻ nạp điện thoại. Hình thức này không chỉ rút gọn thao tác mà còn đảm bảo quá trình tham gia nhanh chóng, minh bạch. Đồng thời, mỗi mã dự thưởng sẽ được tiếp tục tham gia quay số trúng thưởng qua livestream để có cơ hội nhân đôi cơ hội trúng các giải thưởng giá trị như xe máy Honda và nhẫn vàng 1 chỉ 99,99.

Chương trình năm nay được diễn ra từ 09/03/2026 đến 28/02/2027 trên phạm vi toàn quốc.

Hơn cả một chương trình khuyến mãi, “Mùa Vàng Thắng Lớn” góp phần mang lại niềm vui và sự hào hứng cho bà con trong mỗi mùa vụ. Qua đó củng cố vai trò và sự gắn bó của doanh nghiệp với ngành nông nghiệp Việt Nam, góp phần hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, nơi người nông dân không chỉ làm ra giá trị, mà còn cảm nhận được niềm vui và gắn bó với nghề nông.