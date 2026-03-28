LPBank Plus - Nâng tầm trải nghiệm số và cá nhân hóa toàn diện dịch vụ ngân hàng

Ngày 28/3/2026, nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập, LPBank chính thức giới thiệu LPBank Plus – ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới phát triển theo định hướng AI-first, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm giao dịch, đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển ngân hàng số của ngân hàng.

Dựa trên các nghiên cứu về hành vi khách hàng và nhu cầu trải nghiệm theo từng phân khúc, LPBank phát triển LPBank Plus theo mô hình “3S” Simple – Smart – Safe được thể hiện nhất quán từ giao diện đến tính năng, hướng tới trải nghiệm ngân hàng số đơn giản, thông minh và an toàn hơn cho khách hàng.

Simple: Trải nghiệm tối giản và trực quan, giúp tối ưu thời gian

LPBank Plus được thiết kế với giao diện tối giản và trực quan, ưu tiên hiển thị các giao dịch tài chính cốt lõi để khách hàng thao tác nhanh chóng. Ứng dụng hướng tới đơn giản hóa các thao tác ngân hàng thường ngày, giúp việc thực hiện giao dịch thuận tiện và liền mạch.

Các giao dịch phổ biến được tối ưu nhằm rút ngắn thời gian thao tác. Quy trình chuyển tiền được tinh giản, trong khi dịch vụ gửi tiết kiệm gợi ý kỳ hạn và lãi suất phù hợp, giúp khách hàng hoàn tất giao dịch nhanh chóng.

Bên cạnh đó, các hóa đơn được hiển thị trên màn hình chính và tự động lưu sau lần thanh toán đầu tiên, hỗ trợ khách hàng quản lý và thanh toán thuận tiện ở những lần tiếp theo.

Đối với khách hàng Priority, ứng dụng hiển thị trực tiếp thông tin chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng (PRM), các đặc quyền ưu đãi và tiêu chí nâng hạng, góp phần cá nhân hóa trải nghiệm.

Quy trình đăng ký tài khoản cũng được thiết kế nhanh gọn, giúp khách hàng mới dễ dàng trải nghiệm dịch vụ chỉ trong vài bước.

Smart: AI hỗ trợ tìm kiếm và thực hiện giao dịch, định hướng ngân hàng hội thoại

LPBank Plus được phát triển theo định hướng AI-first, đưa trí tuệ nhân tạo trở thành nền tảng vận hành của trải nghiệm ngân hàng số.

Ứng dụng tích hợp tính năng điều hướng thông minh Smart Nav vận hành trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cho phép tìm kiếm nhanh các thông tin như người thụ hưởng, lãi suất tiết kiệm, tỷ giá, tính năng dịch vụ hoặc chi nhánh và ATM gần nhất. Chỉ với một thao tác tìm kiếm, AI có thể điều hướng tới đúng dịch vụ cần thiết, giúp rút ngắn thời gian thao tác.

Điểm nhấn công nghệ của LPBank Plus là LP Pay – trợ lý AI chuyển tiền, cho phép thực hiện giao dịch thông qua hội thoại. Người dùng có thể nhập hoặc nói yêu cầu chuyển tiền kèm số tiền và tên người nhận; hệ thống sẽ tự động hiểu nội dung và hỗ trợ hoàn tất giao dịch chỉ trong vài giây.

Được phát triển trên nền tảng Generative AI và Agentic AI, LP Pay có khả năng tương tác thông minh và trực tiếp hỗ trợ thực hiện giao dịch. Trong quá trình hội thoại, trợ lý AI có thể duy trì mạch tương tác và yêu cầu bổ sung thông tin khi cần thiết.

Chia sẻ về chiến lược đầu tư chuyển đổi số, Ông Vũ Quốc Khánh – Tổng Giám đốc LPBank chia sẻ: “Việc ứng dụng AI hội thoại trong giao dịch tài chính mở ra phương thức tương tác mới giữa ngân hàng và khách hàng. Trong chiến lược chuyển đổi số dài hạn của LPBank, LP Pay là bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng ngân hàng hội thoại, giúp các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, tự nhiên như một cuộc trò chuyện, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng cá nhân hóa dịch vụ dựa trên dữ liệu.”

Safe: Bảo mật đa lớp, đảm bảo an toàn giao dịch

Bên cạnh trải nghiệm giao dịch, LPBank Plus được thiết kế với hệ thống bảo mật nhiều lớp nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng, trong đó toàn bộ dữ liệu và giao dịch đều được mã hóa theo các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

LPBank Plus được trang bị lớp bảo vệ tiên tiến (App Shielding) nhằm hạn chế nguy cơ các đối tượng xấu sử dụng công nghệ khai thác trái phép, đồng thời ứng dụng có khả năng nhận diện thiết bị đang sử dụng và theo dõi các dấu hiệu bất thường trong quá trình truy cập hoặc thao tác. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường từ thiết bị hoặc hành vi sử dụng, hệ thống có thể đưa ra cảnh báo hoặc tạm dừng giao dịch nhằm bảo vệ tài khoản.

Trong thời gian tới, LPBank Plus sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều tính năng như nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn và các dịch vụ tài chính cá nhân hóa.

Nhân dịp ra mắt siêu ứng dụng LPBank Plus, LPBank triển khai chương trình khuyến mại “Tải ứng dụng LPBank Plus - Đón hè rực rỡ” từ ngày 28/3/2026 đến 31/5/2026, với ưu đãi tặng 68.000 VNĐ trực tiếp vào tài khoản dành cho 6.800 khách hàng đầu tiên đạt đủ điều kiện. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình với các voucher du lịch đến Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan. Thông tin chi tiết chương trình được cập nhật tại website chính thức của LPBank: https://lpbank.com.vn.