Bắt quả tang cây xăng treo biển ‘hết xăng dầu’, có dấu hiệu găm hàng chờ tăng giá

TPO - Cây xăng Quốc Kiên tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng bị Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng xử phạt hành chính về hành vi treo biển “hết xăng dầu” khi vẫn còn hàng dưới bồn chứa. Phía Chi cục Quản lý thị trường cho biết sẽ đấu tranh làm rõ dấu hiệu găm hàng chờ tăng giá tại cơ sở kinh doanh xăng dầu này.

Ngày 27/3, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng, đơn vị ra quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh xăng dầu Quốc Kiên thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Kiên số tiền 15 triệu đồng do hành vi găm hàng.

Sáng cùng ngày, Đội QLTT số 1 nhận được tin báo về cây xăng dầu Quốc Kiên tại địa chỉ Quốc lộ 3, đoạn qua địa bàn phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng treo biển “hết xăng dầu”. Lực lượng chức năng tổ chức truy xuất thông tin, kiểm tra bồn chứa và phát hiện trong bể vẫn còn xăng dầu.

Cây xăng thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Kiên bị người dân tố giác có hiện tượng găm hàng xăng dầu.

Căn cứ vào biên bản vi phạm và các quy định pháp luật liên quan, Đội QLTT số 1 đã xử phạt cơ sở này 15 triệu đồng về hành vi tự ý ngừng bán hàng khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ông Hoàng Quốc Vĩnh, Đội trưởng Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng cho biết, việc xử lý nhanh chóng hành vi vi phạm quy định trong kinh doanh xăng dầu tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của kênh thông tin phản ánh từ người tiêu dùng không chỉ răn đe các cơ sở kinh doanh có ý định trục lợi mà còn góp phần quan trọng bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và tuân thủ pháp luật.

“Đội đã kiểm tra đột xuất cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp Quốc Kiên, tại thời điểm kiểm tra cửa hàng vẫn còn xăng dầu tuy nhiên đã tự ý ngừng bán hàng. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt sẽ đấu tranh làm rõ xem doanh nghiệp có đầu cơ, găm hàng để chờ tăng giá và trục lợi hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt địa bàn để ngăn ngừa các hành vi vi phạm, góp phần minh bạch thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng”, ông Hoàng Quốc Vĩnh cho biết.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng truy xuất thông tin, kiểm tra bồn chứa phát hiện cây xăng có hiện tượng găm hàng.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng, trên địa bàn tỉnh hiện có 68 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, cơ bản bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

Để đảm bảo nguồn xăng dầu phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Tập trung vào các nội dung giám sát như chất lượng xăng dầu, việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết… không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu cục bộ trên địa bàn và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu gây mất ổn định thị trường...