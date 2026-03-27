Gần 2ha đất vàng thành bãi rác, án ngữ ngay trước trường học ở Nghệ An

TPO - Nhiều năm qua, khu đất rộng gần 2ha trên tuyến đường Phượng Hoàng Trung Đô (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) bị bỏ hoang, trở thành điểm tập kết rác thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Ghi nhận thực tế ngày 27/3, khu đất kéo dài hàng trăm mét dọc tuyến đường Phượng Hoàng Trung Đô được quây tôn xung quanh. Tuy nhiên, nhiều đoạn hàng rào đã xuống cấp, bung rách, tạo điều kiện để người dân tự ý đổ rác, vật liệu xây dựng vào bên trong.
Tại các vị trí hư hỏng, rác thải xây dựng, đất đá, phế liệu chất đống, gây mất mỹ quan đô thị. Bên trong khu đất, cây cỏ mọc um tùm, xen lẫn rác tồn đọng lâu ngày, bốc mùi hôi khó chịu.
Bà Bùi Thị Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Đô, cho biết, khu đất đối diện cổng trường đã xuống cấp nghiêm trọng, hàng rào tôn xiêu vẹo, bị vẽ bậy phản cảm. Do không được quản lý chặt chẽ, nhiều người mang rác thải, vật liệu xây dựng đổ vào. Nhà trường nhiều lần tổ chức dọn vệ sinh khu vực giáp ranh nhưng tình trạng nhanh chóng tái diễn.
Trước phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND phường Trường Vinh cho biết, sẽ yêu cầu Công ty CP Dệt may Trung Đô khẩn trương thu dọn rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tình trạng ô nhiễm kéo dài.