Gần 2ha đất vàng thành bãi rác, án ngữ ngay trước trường học ở Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Nhiều năm qua, khu đất rộng gần 2ha trên tuyến đường Phượng Hoàng Trung Đô (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) bị bỏ hoang, trở thành điểm tập kết rác thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Video: Gần 2ha đất vàng thành bãi rác, án ngữ ngay trước trường học.
tp-9.jpg
Khu đất có diện tích hơn 19.000m², do Công ty CP Dệt may Trung Đô quản lý. Trước đây, doanh nghiệp từng tổ chức sản xuất tại đây nhưng đã dừng hoạt động từ nhiều năm. Từ đó đến nay, khu đất không được khai thác, cũng thiếu biện pháp quản lý hiệu quả, dẫn đến tình trạng bị lấn chiếm﻿, đổ rác tràn lan.
tp-3.jpg
Theo tìm hiểu, năm 1984, khu đất trên được UBND tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) giao cho Xí nghiệp dệt Minh Khai xây dựng Nhà máy dệt Nghệ Tĩnh. Năm 2006, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất trên cho Công ty CP Dệt may Nghệ An với mục đích sản xuất, kinh doanh. Đến năm 2017, quyền sử dụng đất được chuyển sang Công ty CP Dệt may Trung Đô.﻿
tp-6.jpg
Cũng trong năm 2017, doanh nghiệp này được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư tại phường Trung Đô, dự kiến hoàn thành trong 36 tháng. Tuy nhiên, đến năm 2022, dự án bị chấm dứt do nhà đầu tư tự nguyện dừng triển khai. Năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục đề xuất thực hiện dự án nhà ở thương mại, song đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng.
tp-16.jpg
tp-5.jpg
Ghi nhận thực tế ngày 27/3, khu đất kéo dài hàng trăm mét dọc tuyến đường Phượng Hoàng Trung Đô được quây tôn xung quanh. Tuy nhiên, nhiều đoạn hàng rào đã xuống cấp, bung rách, tạo điều kiện để người dân tự ý đổ rác, vật liệu xây dựng vào bên trong.
tp-11.jpg
tp-7.jpg
Tại các vị trí hư hỏng, rác thải xây dựng, đất đá, phế liệu chất đống, gây mất mỹ quan đô thị. Bên trong khu đất, cây cỏ mọc um tùm, xen lẫn rác tồn đọng lâu ngày, bốc mùi hôi khó chịu.
tp-4.jpg
Đáng chú ý, khu đất nằm đối diện Trường THCS Trung Đô. Tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến nhiều người dân lo ngại ảnh hưởng đến môi trường học tập của học sinh. “Khu đất bỏ hoang lâu năm, rác ngày càng nhiều. Trời nắng thì bốc mùi, trời mưa nước đọng, rất mất vệ sinh”, một người dân bức xúc.
tp-13.jpg
tp-14.jpg
Bà Bùi Thị Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Đô, cho biết, khu đất đối diện cổng trường đã xuống cấp nghiêm trọng, hàng rào tôn xiêu vẹo, bị vẽ bậy phản cảm. Do không được quản lý chặt chẽ, nhiều người mang rác thải, vật liệu xây dựng đổ vào. Nhà trường nhiều lần tổ chức dọn vệ sinh khu vực giáp ranh nhưng tình trạng nhanh chóng tái diễn.
tp-10.jpg
Thực tế cho thấy, việc dự án chậm triển khai trong thời gian dài không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất mà còn biến nơi đây thành điểm ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và cảnh quan đô thị.
tp-1.jpg
tp-2.jpg
Trước phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND phường Trường Vinh cho biết, sẽ yêu cầu Công ty CP Dệt may Trung Đô khẩn trương thu dọn rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tình trạng ô nhiễm kéo dài.
Thu Hiền
Xem thêm

Cùng chuyên mục