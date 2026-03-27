Nghệ An yêu cầu kiểm tra vụ nước suối chuyển màu đen đặc sau bài báo trên Tiền Phong

Thu Hiền
TPO - Trước phản ánh của báo chí và người dân về tình trạng suối Khe Dứa (xã Nghĩa Lộc) ô nhiễm nghiêm trọng, nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 27/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại suối Khe Dứa (xã Nghĩa Lộc).

Trước đó, ngày 21/3, Báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Dân lo lắng khi nước suối bất ngờ chuyển màu đen đặc vì ô nhiễm”, phản ánh việc dòng suối Khe Dứa bất ngờ chuyển màu đen đặc, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân xóm Vạn Lộc 2 và khu vực lân cận.

Người dân phản ánh nước suối Khe Dứa chuyển màu đen đặc.

Theo ghi nhận thực tế, tại đoạn suối cách cầu Khe Dứa trên đường Hồ Chí Minh khoảng 1km, nước không còn trong như trước mà chuyển sang màu đen, đặc quánh, nổi bọt trắng đục và phát ra mùi hôi khó chịu khi khuấy lên. Tình trạng ô nhiễm kéo dài hàng trăm mét, từ khu vực giáp ranh xóm Nghĩa Bình (xã Nghĩa Đồng) đến cuối xóm Vạn Lộc 2.

Không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, tình trạng ô nhiễm còn tác động đến sức khỏe người dân. Nhiều người phản ánh thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt khi phải sống trong môi trường có mùi hôi kéo dài.

Video: Nước suối Khe Dứa (xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An) chuyển màu đen đặc, bốc mùi hôi thối.

Đáng chú ý, hiện tượng ô nhiễm không xảy ra trên toàn bộ dòng suối. Tại khu vực thượng nguồn, nước vẫn trong và không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, từ đoạn gần khu vực vườn keo đã khai thác trở xuống, nước bắt đầu đổi màu và bốc mùi, làm dấy lên nghi vấn về nguồn xả thải cục bộ.

Theo phản ánh, đây không phải lần đầu tiên suối Khe Dứa rơi vào tình trạng “kêu cứu”. Năm 2025, hiện tượng nước đổi màu, bốc mùi hôi cũng từng xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân và đã được người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương.

Nước có màu đen đặc, bốc mùi hôi thối.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời có văn bản trả lời cơ quan báo chí và thông báo kết quả xử lý trước ngày 15/4.

