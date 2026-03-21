Dân lo lắng khi nước suối bất ngờ chuyển màu đen đặc vì ô nhiễm

Những ngày gần đây, người dân xóm Vạn Lộc 2 (xã Nghĩa Lộc, Nghệ An) sống trong tâm trạng bất an khi dòng suối Khe Dứa – nguồn nước quen thuộc gắn bó với sinh hoạt hằng ngày, bất ngờ chuyển màu đen đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Video: Nước suối Khe Dứa (xã Nghĩa Lộc, Nghệ An) chuyển màu đen, đặc quánh lại.

Theo ghi nhận thực tế, tại khu vực suối Khe Dứa, đoạn cách cầu Khe Dứa trên đường Hồ Chí Minh khoảng 1km, dòng nước không còn trong như trước mà chuyển màu đen. Nước đặc quánh, nổi bọt trắng đục, khi khuấy lên phát ra mùi hôi khó chịu.

Tình trạng này kéo dài hàng trăm mét, từ khu vực giáp ranh xóm Nghĩa Bình (xã Nghĩa Đồng) đến cuối xóm Vạn Lộc 2, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân hai bên bờ suối.

Người dân lo lắng khi nước suối Khe Dứa có màu đen đặc, sủi bọt, bốc mùi hôi thối.

Ông Cao Xuân Tiến (trú xóm Vạn Lộc 2), không giấu được sự lo lắng: “Nước suối đen đặc, mùi hôi bốc lên rất khó chịu. Trước đây chúng tôi còn dùng nước suối cho sinh hoạt, giờ thì không ai dám lại gần. Mùi hôi lan vào tận nhà, ăn uống cũng không ngon, ai cũng thấp thỏm”.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, tình trạng ô nhiễm còn gây tác động đến sức khỏe người dân. Nhiều người phản ánh thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt khi phải sống trong môi trường có mùi hôi kéo dài. “Cứ chiều tối là mùi bốc lên nồng nặc hơn. Người già và trẻ nhỏ chịu không nổi”, một người dân xóm Vạn Lộc 2 chia sẻ.

Nước có màu đen đặc, bốc mùi hôi thối.

Điều khiến người dân băn khoăn là hiện tượng này không xảy ra ở toàn bộ dòng suối. Tại khu vực thượng nguồn, nước vẫn trong và không có dấu hiệu ô nhiễm. Tuy nhiên, từ đoạn gần khu vực vườn keo đã khai thác trở xuống, nước bắt đầu chuyển màu và bốc mùi. Điều này làm dấy lên nghi vấn về nguồn xả thải cục bộ ra môi trường.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên suối Khe Dứa rơi vào tình trạng “kêu cứu”. Năm 2025, hiện tượng nước đổi màu, bốc mùi hôi cũng từng xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân. Khi đó, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, song tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn.

Một đoạn suối chuyển màu đen, gây ô nhiễm môi trường.

Liên quan đến sự việc, ông Lại Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, địa phương đã tiến hành xác minh sự việc, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để xử lý theo quy định.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, lực lượng chức năng phát hiện một số hộ dân tại xóm Nghĩa Bình xả nước thải chăn nuôi lợn trực tiếp ra suối Khe Dứa. Địa phương đã lập biên bản xử lý đối với hai hộ vi phạm, đồng thời yêu cầu chấm dứt hành vi xả thải không đúng quy định.

Dù bước đầu đã xác định được nguồn gây ô nhiễm, song điều người dân lo ngại là tình trạng này có thể tiếp tục tái diễn nếu không có biện pháp xử lý triệt để. Việc chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính hoặc cam kết có thể chưa đủ sức răn đe đối với các hành vi xả thải ra môi trường.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Suối Khe Dứa không chỉ là một dòng chảy tự nhiên mà còn gắn liền với đời sống, sinh kế và môi trường sống của nhiều hộ dân trong khu vực. Ô nhiễm nguồn nước không chỉ gây mùi hôi khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng, hệ sinh thái và chất lượng cuộc sống.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp căn cơ, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.