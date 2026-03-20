Điều chỉnh dự án 11km đường làm 6 năm chưa xong Cà Mau

TPO - UBND tỉnh Cà Mau chính thức quyết định kéo dài thời gian hoàn thành thêm 1 năm với đoạn đường 11km nhưng thi công 6 năm chưa xong. Việc thi công dở dang khiến tuyến đường nắng bụi, mưa lầy lội.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng, nâng cấp đường Ninh Quới – Ngan Dừa, nối xã Ninh Quới và xã Hồng Dân (tỉnh Cà Mau). Theo đó, dự án được lùi thời hạn hoàn thành từ năm 2025 sang năm 2026 (thêm 1 năm).

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Ninh Quới - Ngan Dừa có tổng chiều dài gần 11km, tổng vốn đầu tư hơn 270 tỷ đồng, từ ngân sách. Dự án trước đây do Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Xây dựng Công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu (cũ) là chủ đầu tư. Sau sáp nhập, dự án được giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Ninh Quới - Ngan Dừa dở dang, kéo dài khiến việc đi lại của người dân khó khăn.

Trước đó, tháng 9/2025, báo Tiền Phong có chùm ảnh "Tuyến đường làm 6 năm vẫn ‘ì ạch’ ở Cà Mau", cận cảnh Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Ninh Quới - Ngan Dừa dở dang kéo dài, dù nhiều lần thay đổi nhà thầu.

Hiện, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, một số cây cầu trên tuyến vẫn đang hoàn thiện, chưa xong đường dẫn, xe phải đi tránh hoặc đi đường tạm, qua cầu sắt nhỏ hẹp, mố cầu bị lún không đảm bảo an toàn giao thông.

Do thi công dở dang, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Vào mùa nắng, tuyến đường đầy bụi mù mịt, còn mùa mưa mặt đường xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, nước đọng thành vũng lớn, tạo hố sâu, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau, Dự án nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa đã hoàn thành trên 91% khối lượng thi công. Đến nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành toàn bộ phần tuyến và 4 cây cầu, 1 cây cầu đang triển khai thi công.

Mặt đường xuống cấp, cầu thi công dở dang.

Công trình khởi công cuối năm 2019, ban đầu do Liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thành Sen - HTX Xây dựng Minh Phú thi công. Tuy nhiên, đến tháng 11/2020, do năng lực yếu kém, Liên danh nhà thầu này bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng khi khối lượng thời điểm đó chỉ đạt 40%.

Sau đó, Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Miền Nam được chọn thay thế, cam kết hoàn thành vào tháng 3/2023. Tuy vậy, tiến độ tiếp tục ‘ì ạch’, chủ yếu vướng mặt bằng tại các vị trí cầu, để lại nỗi bức xúc trong dân.