Đàn trâu kéo nhau 'phi nước đại' trên cầu Rồng Đà Nẵng

Thanh Hiền
TPO - Đàn trâu gần 10 con "phi nước đại" giữa tuyến phố trung tâm thành phố Đà Nẵng, vào giờ cao điểm buổi sáng khiến người dân lo ngại.

Sáng 20/3, một đàn trâu gần 10 con lớn nhỏ kéo nhau đi trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng). Nhiều đoạn, đàn trâu vô tư "phi nước đại" ngay giữa lòng đường.

Đàn trâu chạy hùng hục giữa tuyến phố trung tâm và trên cầu Rồng Đà Nẵng.

Thời điểm đàn trâu xuất hiện vào đầu buổi sáng, xe cộ lưu thông trên tuyến đường này đông đúc. Nhiều người đi xe máy, ô tô khi thấy đàn trâu đã phải né từ xa hoặc chấp nhận đi sau vì sợ va chạm.

Sau khi rời đường Núi Thành, đàn trâu tiếp tục "diễu hành" giữa phố và đi thẳng lên phía cầu Rồng, chạy hùng hục cùng dòng xe cộ qua cầu.

Người dân bày tỏ bức xúc vì việc thả rông đàn trâu như vậy có thể gây tai nạn, làm mất mĩ quan đô thị.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Hòa Cường xác nhận có đàn trâu chạy trên đường Núi Thành trong sáng cùng ngày. Tuy nhiên đàn trâu này không phải của người dân trên địa bàn nuôi mà từ phường khác đi sang.

"Qua nắm tình hình thì sau khi chạy qua đường Núi Thành, đàn trâu tiếp tục đi qua cầu Rồng, sang phường An Hải và bị lực lượng chức năng ở đây bắt nhốt lại để tìm chủ nhân và xử lý", ông nói.

Đàn trâu ngang nhiên chạy qua cầu Rồng giữa dòng xe cộ đông đúc.

Tình trạng trâu bò thả rông trên các tuyến đường ở Đà Nẵng xảy ra nhiều năm qua. Các xã, phường cũng đã ra quân xử lý. Đồng thời yêu cầu các hộ dân chấm dứt ngay hoạt động chăn nuôi gia súc trên địa bàn; không tái đàn và chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi, an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Trước đó, vào tháng 5/2025, một cháu bé tại phường Hải Vân khi đang chơi trước nhà đã bị bò húc văng.

Thanh Hiền
