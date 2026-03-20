Nhặt được túi bên trong chứa súng K54 cùng 24 viên đạn

TPO - Một người đàn ông ở Đắk Lắk trong lúc lao động đã nhặt được một túi vải màu xám, bên trong có súng K54 cùng 24 viên đạn. Hiện công an đã tiếp nhận súng và toàn bộ số lượng đạn này

Ngày 19/3, Công an xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tiếp nhận một khẩu súng ngắn quân dụng K54 cùng 24 viên đạn do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ông Hồ Hoàng Vũ (SN 1982, trú thôn Phước Thành Nam, xã Tây Hòa) trong lúc lao động tại khu vực Núi Đất (thôn Mỹ Thạnh Trung, xã Tây Hòa) đã nhặt được một túi vải màu xám. Kiểm tra bên trong, ông Vũ phát hiện có một khẩu súng K54 cùng 24 viên đạn.

Ông Hồ Hoàng Vũ giao nộp khẩu súng cùng số đạn nhặt được.

Nhận định đây là vũ khí quân dụng, ông Vũ đã chủ động liên hệ công an địa phương để trình báo và tự nguyện giao nộp. Công an xã Tây Hòa đã lập biên bản tiếp nhận, đồng thời báo cáo Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định.

Lực lượng công an cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm của ông Hồ Hoàng Vũ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và lan tỏa phong trào toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

#Đắk Lắk #súng K54 #đạn #giao nộp #vũ khí

Xem thêm

Cùng chuyên mục