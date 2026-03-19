Diễn biến mới vụ người mắc bệnh tâm thần nặng vẫn 'chữa bệnh'

TPO - Đảng ủy xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý dứt điểm cơ sở massage “biến tướng” chữa bệnh bằng diện chẩn. Đáng chú ý, người trực tiếp thực hiện dịch vụ tại cơ sở này lại là một bệnh nhân tâm thần nặng.

Chiều 19/3, ông Phan Xuân Hạnh - Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa cho biết: Địa phương đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý sau khi có thông tin cơ sở massage, chăm sóc sức khỏe của Huỳnh Khóa Hưng (thôn Hội Cư, xã Tây Hòa), hoạt động khám, chữa bệnh trái phép. Đặc biệt, người tham gia thực hiện dịch vụ này lại là một đối tượng khuyết tật tâm thần.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã giao UBND xã chỉ đạo các lực lượng chức năng (Công an xã, Trạm Y tế) khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các vi phạm tại cơ sở của ông Huỳnh Khóa Hưng. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã yêu cầu áp dụng các chế tài kiên quyết nhằm đình chỉ hoàn toàn hoạt động khám, chữa bệnh trái phép, xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã cũng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi quảng cáo y tế sai sự thật; rà soát toàn diện các cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không để phát sinh các điểm hoạt động trái phép tương tự. Trạm Y tế xã được giao quản lý chặt chẽ các đối tượng tâm thần trên địa bàn, yêu cầu gia đình liên quan cam kết thực hiện đúng trách nhiệm giám hộ, chăm sóc theo quy định.

Cơ sở massage của ông Hưng thực hiện "chữa bệnh" trá hình.

Đối với lực lượng công an, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Hoà yêu cầu chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc; kịp thời ngăn chặn các hành vi tụ tập đông người gây mất trật tự. Đồng thời, lực lượng công an tăng cường giám sát không gian mạng, xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để mê tín dị đoan, lừa đảo dưới hình thức khám, chữa bệnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được giao đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân; khuyến cáo không tin tưởng, giao phó sức khỏe cho các cơ sở không phép, người không có chuyên môn y khoa; phát huy vai trò giám sát tại cơ sở, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các điểm vi phạm. Đảng ủy xã Tây Hoà giao UBND xã chủ trì, đôn đốc triển khai và báo cáo kết quả xử lý vụ việc trước ngày 3/4/2026.

Như Tiền Phong phản ánh, lần theo thông tin dư luận, PV ghi nhận cơ sở massage do vợ chồng ông Huỳnh Khóa Hưng và bà Trần Thị Phượng quản lý có dấu hiệu “chữa bệnh” trá hình. Cụ thể, cơ sở của ông Hưng chỉ được cấp phép massage, chăm sóc sức khỏe nhưng lại thực hiện “chữa bệnh” bằng phương pháp diện chẩn, thậm chí còn đăng tải video quảng cáo trên Facebook.

Đáng chú ý, bà Phượng mắc bệnh tâm thần mức độ nặng nhưng vẫn trực tiếp thực hiện các dịch vụ tác động sức khỏe cho người dân. Việc này đã được chính quyền xã kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu chấm dứt. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân.