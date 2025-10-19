Chủ tịch UBND xã ở Đà Nẵng được quyết định điều chỉnh các dự án đầu tư công

TPO - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc Uỷ quyền quyết định điều chỉnh các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đối với các dự án được tiếp nhận từ UBND các xã, phường trước khi sáp nhập, do UBND cấp huyện phê duyệt.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã, phường quyết định điều chỉnh và thực hiện nhiệm vụ của cấp quyết định đầu tư dự án đối với các dự án đầu tư công được UBND xã, phường hiện nay tiếp nhận từ UBND các xã, phường trước khi sáp nhập, do UBND cấp huyện phê duyệt thuộc UBND tỉnh Quảng Nam (cũ); bao gồm các dự án do UBND cấp xã được UBND cấp huyện phê duyệt và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 13/10/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

UBND TP Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành.

Một góc TP Đà Nẵng bên sông Hàn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND TP trong phạm vi quyền, nhiệm vụ được ủy quyền; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện và đề xuất, báo cáo kịp thời những nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Tài chính được UBND TP Đà Nẵng giao chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền, nhiệm vụ được ủy quyền của Chủ tịch UBND các xã, phường theo quy định và các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình thực hiện và đề xuất, báo cáo kịp thời những nội dung vượt thẩm quyền.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND TP giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn việc triển khai thực hiện theo đúng quy định.